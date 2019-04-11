Donarak Hayatını Kaybeden Afgan Gencin Mezarını Ağrılı İşadamı Yaptıracak

Geçtiğimiz günlerde Afganistan'da Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptıktan sonra donarak hayatını kaybeden Kemal Mollai'nin mezarını Ağrılı işadamı yaptıracak.

Geçtiğimiz günlerde Afganistan'da Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptıktan sonra donarak hayatını kaybeden Kemal Mollai'nin mezarını Ağrılı işadamı yaptıracak.



Geçtiğimiz günlerde ülkesi Afganistan'dan savaştan kaçarak binlerce kilometre yol yürüdükten sonra Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde donarak yaşamını yitiren Kemal Mollai'nin mezarını ziyaret eden Ağrılı İşadamı Yılmaz Üzeyiroğlu, vefat eden gencin mezarını yaptıracağını dile getirdi.



Kimsesiz gencin durumunu öğrenince çok üzüldüğünü ve o genç için ne gerekiyorsa yapmak için harekete geçtiğini söyleyen Üzeyiroğlu, "Afganistanlı genç için 'kimsesiz' diyorlar. Ama ben bunu kabul etmiyorum. Ona sahip çıkacağım. Hayatta olduğum sürece elimden gelen her şeyi yapacağım. Onun mezarını yaptırmak için gerekli zamanın geçmesini bekliyorum. Zamanı geldiğinde mezarını yaptıracağım. Ben onun kimsesi olacağım. Bundan sonra o benim kardeşimdir" dedi.



Savaştan kaçarak binlerce kilometre yol yürüdükten sonra takatsiz kalarak hayatını kaybeden o gencin durumunu bir alime sorduğunu ve şehit olduğunu öğrendiğini dile getiren Üzeyiroğlu, sonrasında Afgan genç için hemen mevlit okutarak hayrını dağıttı.



Çocuklarına da bu konuda vasiyet ettiğini belirten Üzeyiroğlu, "Ben ölene kadar bu kişinin hayır hasenatını dağıtacağım. Çocuklarıma da söyledim, benden sonra onlar dağıtacaklar. 23 yaşında bir gencin bu şekilde hayatını kaybetmesi beni derinden üzdü. Ben hayatta olduğum sürece ben, olmadığım zamanda oğluma tembihledim. O benim yerime gerekli olan her şeyi yapacak. Düzenli olarak hayrını verecek" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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