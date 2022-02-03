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Donarak ölen göçmen sayısı 19'a yükseldi - Son Dakika

Donarak ölen göçmen sayısı 19'a yükseldi

03.02.2022 12:53
Donarak ölen göçmen sayısı 19'a yükseldi

Yunanistan askerleri tarafından giysileri ve ayakkabıları çıkarılarak ölüme terk edilen ve hayatını kaybeden göçmen sayısı 19'a yükseldi.

Yunanistan askerleri tarafından giysileri ve ayakkabıları çıkarılarak ölüme terk edilen ve hayatını kaybeden göçmen sayısı 19'a yükseldi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İpsala ilçemizde Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak hayatını kaybeden göçmenlerin bulunduğu bölgede dün ve bugün devam eden arama ve kurtarma faaliyetlerinde cansız bedenine ulaştığımız göçmen sayısı maalesef 19'a ulaşmıştır." - EDİRNE

Donarak ölen göçmen sayısı 19'a yükseldi
Donarak ölen göçmen sayısı 19'a yükseldi
Donarak ölen göçmen sayısı 19'a yükseldi
Donarak ölen göçmen sayısı 19'a yükseldi
Donarak ölen göçmen sayısı 19'a yükseldi
Donarak ölen göçmen sayısı 19'a yükseldi
Donarak ölen göçmen sayısı 19'a yükseldi
Donarak ölen göçmen sayısı 19'a yükseldi
Donarak ölen göçmen sayısı 19'a yükseldi

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Yunanistan, Yunanlılar, İpsala, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Donarak ölen göçmen sayısı 19'a yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Donarak ölen göçmen sayısı 19'a yükseldi - Son Dakika
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