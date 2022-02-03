Donarak ölen göçmen sayısı yükseliyor! Son rakam 19 - Son Dakika

Edirne'nin İpsala ilçesi Paşaköy Köyü Mandakoru mevkiinde dün Yunanlılar tarafından geri itilen 22 düzensiz göçmenden 12'si donarak hayatını kaybetmişti.

7 KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekipler tarafından bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri sonucu 7 düzensiz göçmenin daha cansız bedenine ulaşılması sonucu ölenlerin sayısı 19'a yükseldi.

EDİRNE VALİLİĞİ'NDEN YAZILI AÇIKLAMA

Korkunç rakamı paylaşan Edirne Valiliği yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"İpsala ilçemizde Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak hayatını kaybeden göçmenlerin bulunduğu bölgede dün ve bugün devam eden arama ve kurtarma faaliyetlerinde cansız bedenine ulaştığımız göçmen sayısı maalesef 19'a ulaşmıştır."

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DEN ACİL SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Öte yandan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Yunanistan sınırında kıyafetleri alınarak geri itilen düzensiz göçmenlerin donarak ölümüne ilişkin acil soruşturma çağrısı yaptı.

BMMYK Sözcüsü Shabia Mantoo yaptığı açıklamada, düzensiz göçmenlerin donarak ölmesini "yürek parçalayıcı" olarak niteledi. Sözcü Mantoo, "Haberler karşısında şoke olduk ve derin üzüntü içindeyiz" ifadesini kullandı.

"MÜLTECİLERİN GÜVENLİKLERİNİN KORUNMASI ÇAĞRIMIZI YİNELİYORUZ"

Mantoo, Yunanistan'da yaşanan olaya ilişkin ilgili tüm taraflarla konuyu takip ettiklerini belirterek, "Acil bir soruşturma çağrısında bulunuyoruz. Mülteci ve göçmenlerin hayatlarının, haklarının, güvenliklerinin ve esenliklerinin korunmasını ve ilk sıraya konulmasını sağlamaya yönelik çağrımızı yineliyoruz." dedi.

FOTOĞRAFLARI BAKAN SOYLU PAYLAŞMIŞTI

Yunanistan sınırında donarak ölen göçmenlerin fotoğraflarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından paylaşmıştı.

Soylu şu ifadeleri kullanmıştı; "Ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş göçmenler donarak hayatını kaybetti. AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun. Yunan sınır birlikleri, mağdura cani, FETÖ'ye müşfik. Allah rahmet eylesin."

İşte Bakan Soylu'nun paylaştığı o fotoğraflar;



