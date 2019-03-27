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Donarak Ölen Göçmenin Cenazesine İlçe Halkı Sahip Çıktı

2 saat önce

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde 15 gün önce donarak hayatını kaybeden Kemal Mollai'nin cenazesine ilçe halkı sahip çıktı.

Donarak Ölen Göçmenin Cenazesine İlçe Halkı Sahip Çıktı, System.String[]
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde 15 gün önce donarak hayatını kaybeden Kemal Mollai'nin cenazesine ilçe halkı sahip çıktı.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde Jandarma ekipleri 15 gün önce yaptıkları arazi arama tarama faaliyetleri sırasında Afgan uyruklu Kemal Mollai isimli göçmenin donmuş cesediyle karşılaştı.

Ekipler, savcılığın olay yeri incelemesi sonrası Afgan uyruklu Mollai'nin cenazesini Taşlıçay Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan otopside donarak yaşamını yitirdiği anlaşılması üzerine hastane morguna konulan cenazeyle ilgili Afganistan'ın Türkiye konsolosluğuyla 15 gün içinde yapılan yazışmalarda sonuç çıkmayınca, Taşlıçay Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hüseyin Arslan, dün gece sosyal medya hesabı üzerinde bir çağrı yaparak cenazeye sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

Çağrı üzerine 100'e yakın ilçe halkının katılmasıyla cenaze, Taşlıçay Devlet Hastanesi'nden alınarak, Merkez Cami'ne getirildi, burada kılınan cenaze namazının ardından yüzlerce kişinin katılımıyla ilçe mezarlığına defin edildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Taşlıçay Gazeteciler Cemiyet Başkanı Hüseyin Arslan, "İlçemizde 15 gün önce donarak yaşamını yitiren Afgan uyruklu göçmen birinin cenazesi ilçe devlet hastanesine getirildiğini öğrendik. Dün gece sosyal medya hesaplarımızdan paylaşarak savcılıktan da gerekli yasal izinler aldık. Vatandaşların katılımıyla bugün defin ettik, kendisine bir Müslümana yapılan son görev neyse aynen yerine getirip dini vecibelerimize uygun bir şekilde defin ettik" dedi. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:34 Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Ağrı, Taşlıçay, 3. Sayfa
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