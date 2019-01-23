Son Dakika Haberleri: Donatım'da Ki Park Çalışması Vatandaşların Beğenisini Kazandı

Donatım'da Ki Park Çalışması Vatandaşların Beğenisini Kazandı

1 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Donatım'da hayata geçirilen park çalışması bölge vatandaşlarının beğenisini kazandı.

Donatım'da Ki Park Çalışması Vatandaşların Beğenisini Kazandı, System.String[]
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Donatım'da hayata geçirilen park çalışması bölge vatandaşlarının beğenisini kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Donatım'da Eski Sosyal Sigortalar Kurumu'nun bulunduğu alanda inşa edilen yeni park çalışması, bölge vatandaşlarında memnuniyet oluşturdu. Basketbol sahasından yürüyüş yollarına, çocuk oyun alanlarından spor aletlerine kadar zengin sosyal donatı alanlarına sahip park projesi, Donatım sakinlerinin yeni uğrak noktası oldu.

Yeni yapılan çalışmanın mahalleye çok yakıştığını ifade eden Mithatpaşa Mahalle Muhtarı Hüseyin Erişir, "SSK arazisinin bulunduğu alanda Büyükşehir Belediyemiz çok güzel bir park inşa etti. Eskiden çöp atmak için kullanılan bu alanda artık spor ve yürüyüş yapılabiliyor. Çocuklarımız dilediğince oyunlar oynayabiliyor. Bu çalışma mahallemize de nefes aldırdı. Bölgede yaşayan vatandaşlarımız da park çalışmasından çok memnun. Başta Başkanımız Zeki Toçoğlu olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:49 Kaynak: İHA

basketbol, Ssk, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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