Donbas'ta 1710 ateşkes ihlali oldu - Son Dakika
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Donbas'ta 1710 ateşkes ihlali oldu

24.02.2022 00:22
Donbas'ta 1710 ateşkes ihlali oldu

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel Gözlem Misyonu, 22 Şubat'ta Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna ordusu arasında 1710 ateşkes ihlali yaşandığını duyurdu.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel Gözlem Misyonu, 22 Şubat'ta Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna ordusu arasında 1710 ateşkes ihlali yaşandığını duyurdu.

Misyonun yayımladığı raporda, 22 Şubat'ta Donetsk bölgesinde 345'i patlama olmak üzere 528 ateşkes ihlali gerçekleştiğini aktarılırken, bölgede bir önceki gün 703 ihlalin olduğu bilgisine yer verildi.

İhlallerin çoğunluğunun Donetsk'in Horlivka ve Şirokine bölgelerinde yaşandığı ifade edildi.

Luhansk bölgesinde ise 1075 patlama olmak üzere 1182 ihlalin gerçekleştiği aktarılarak, ihlallerin çoğunluğunun Kadiyivka, Stanitsya Luhanska ve Zolote bölgelerinde yaşandığı aktarıldı. Bölgede bir önceki gün 1224 ihlalin yapılmış olduğu hatırlatıldı.

Donbas krizi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine, Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Luhansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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Kaynak: AA

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