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Donbas'ta Müslümanlar, bölgede barışın hakim olmasını umut ediyor - Son Dakika

Donbas'ta Müslümanlar, bölgede barışın hakim olmasını umut ediyor

30.01.2022 11:32

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesindeki Konstantinivka şehrindeki Müslümanlar, bölgede barışın hakim olmasını temenni ediyor.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesindeki Konstantinivka şehrindeki Müslümanlar, bölgede barışın hakim olmasını temenni ediyor.

Konstantinivka, 2014'te bir süre Rusya yanlısı ayrılıkçıların eline geçse de akabinde Ukrayna ordusu şehirde tekrar kontrolü sağladı.

Bölgede yaşayan Müslümanlar, AA muhabirlerine, Rusya-Ukrayna krizini değerlendirdi.

Sonradan İslam'ı seçen Vitaliy Aleksandroviç Koritskiy, bölgede birbirlerine bağlı bir Müslüman grubu olduklarını belirterek, cuma namazı ve iftarda sık sık toplandıklarını söyledi.

2014'te başlayan çatışmaların bölgenin ekonomisini ve iş durumunu kötü etkilediğini ifade eden Koritskiy, barışın sağlanmasını ve her şeyin eski haline dönmesini diledi.

Koritskiy, artık ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelere gidemediklerini vurgulayarak, "Eskisi gibi bölgede rahatça hareket edebilmeyi ve bölgenin ekonomisinin iyileşmesini temenni ediyoruz." dedi.

"Biz barışı ve iyiliği severiz"

30 seneden fazladır Ukrayna'da yaşayan ve aslen Azerbaycanlı olan Avaz Şiraliyev, cemaatlerinin farklı milletlerden oluştuğunu aktararak, son 10 senede cemaatin sayısının da artığına dikkati çekti.

Şiraliyev, Ukrayna'da Müslümanlar olarak yaşamlarından memnun olduklarının altını çizerek, yerel halkla da çok iyi ilişkileri bulunduğuna işaret etti.

2014'te başlayan çatışmaların şehrin ekonomisini kötü etkilediğine dikkati çeken Şiraliyev, "Siyasi durum, ister istemez herkesin hayatına önemli ölçüde etki ediyor. Evvela iktisadi olarak iş ve ekonomi açısından, insanların yaşam seviyesi açısından, savaştan sonra imkanlar zayıfladı." ifadelerini kullandı.

Aslen Dağıstanlı olan ve yaklaşık 50 senedir Ukrayna'da yaşayan Tayyip Abdullah İsayeviç ise bölge halkıyla iyi komşuluk ilişkileri bulunduğunu söyledi.

Çatışmaların başlamasından sonra Donetsk'te yaşayan bazı Müslümanların Ukrayna kontrolündeki bölgelere döndüğünü belirten İsayeviç, şunları kaydetti:

"Bence her normal insan her zaman barış ister, özellikle biz Müslümanlar elhamdülillah. Bizim terörist olduğumuzu düşünüyorlar ama bizim kim olduğumuzu çok iyi biliyorlar, biz barışı ve iyiliği severiz."

Donbas'ta Müslümanlar, bölgede barışın hakim olmasını umut ediyor
Donbas'ta Müslümanlar, bölgede barışın hakim olmasını umut ediyor
Donbas'ta Müslümanlar, bölgede barışın hakim olmasını umut ediyor

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Müslüman, Ukrayna, Rusya, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Donbas'ta Müslümanlar, bölgede barışın hakim olmasını umut ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Donbas'ta Müslümanlar, bölgede barışın hakim olmasını umut ediyor - Son Dakika
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