Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında bir Ukrayna askeri öldü - Son Dakika

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşi sonucu bir Ukrayna askeri hayatını kaybetti.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşkes ihlali yaptığı bildirildi.
Ayrılıkçıların ateşi sonucu Donbas'ın Pivdennoye bölgesinde Ukrayna ordusundan bir askerin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) temsilcilerinin konuya ilişkin bilgilendirildiği ifade edildi.
27 Temmuz'dan itibaren kapsamlı ateşkes kararı alınmıştı
Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.
Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
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