Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında 2 Ukrayna askeri ve 1 sivil yaralandı - Son Dakika

Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında 2 Ukrayna askeri ve 1 sivil yaralandı

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde dün Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşi sonucu 2 Ukrayna askeri ve 1 sivilin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde dün Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşi sonucu 2 Ukrayna askeri ve 1 sivilin yaralandığı bildirildi. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Rusya yanlısı ayrılıkçıların dün 21 kez ateşkes ihlali yaptığı belirtildi. Donbas'ın Zolote, Novooleksandrivka, Svitlodarsk, Pişçevik, Krasnohorivka ve bazı bölgelerinde ayrılıkçılar tarafından saldırı gerçekleştiği belirtilen açıklamada, açılan ateş sonucu Ukrayna ordusundan 2 askerin ve 1 sivilin yaralandığı aktarıldı. Açıklamada, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) temsilcilerinin konuya ilişkin bilgilendirildiği ifade edildi. Ukrayna-Rusya sınırında gerginlik Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti. Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı. Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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