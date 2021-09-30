Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında bir Ukraynalı asker öldü - Son Dakika

Ayrılıkçıların Donbas'ın Papasna, Kamyanka ve Novotoşkovska bölgelerinde ateş açtığı ifade edilen açıklamada, saldırılar sonucu bir Ukraynalı askerin öldüğü kaydedildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, gece yarısından başlayarak saat 11.00 itibarıyla ayrılıkçıların 3 kez ateşkes ihlali yaptığı bildirildi.

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