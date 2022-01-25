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Donbas'ta temas hattına yakın Avdiyivka halkı barış istiyor - Son Dakika

Donbas'ta temas hattına yakın Avdiyivka halkı barış istiyor

25.01.2022 11:54

Rusya yanlısı ayrılıkçılar ve Ukrayna ordusu arasındaki temas hattına en yakın şehirlerden birisi Avdiyivka'daki Ukraynalılar barış olmasını umut ediyor.

Rusya yanlısı ayrılıkçılar ve Ukrayna ordusu arasındaki temas hattına en yakın şehirlerden birisi Avdiyivka'daki Ukraynalılar barış olmasını umut ediyor.

Bölgede 2014'te başlayan çatışmaların en sıcak noktalarından birisi olan şehirde, günlük hayat olağan şekilde devam ediyor.

Ayrılıkçıların elindeki Donetsk şehrine 6 kilometre olan şehre ulaşmak için birkaç kontrol noktasından geçmek gerekiyor.

Yer yer çatışmaların izlerini taşıyan şehrin en önemli gelir kaynağı, yakınlardaki kok kömürü fabrikası. 2014-2017 dönemindeki yoğun çatışma dönemlerinde faaliyetine ara veren fabrika halihazırda çalışıyor.

Avdiyivka halkı savaş istemiyor

Bölge halkı, Rusya'nın Ukrayna'ya muhtemel saldırısı hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Şehir sakini Natalya, çok endişe ettiğini ve bulundukları durum nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, "Umarım halkımız yakın zamanda bir şekilde anlaşır. Savaş olup olmayacağını bilmiyorum ama savaşı istemiyorum. Kardeş kardeşe savaşılmasını istemiyorum, herkes için barış istiyorum." ifadesini kullandı.

İsmini vermek istemeyen diğer bir şehir sakini, duruma alıştıklarını ve normal gördüklerini ancak barış istediklerini dile getirdi.

Oleksiy de başlarda savaşın olmayacağını ancak şimdi bazı provokasyonların ve savaş aktivitelerinin ihtimal dahilinde olduğunu düşündüğünü vurguladı.

Savaş olması durumunda ne yapacağına ilişkin henüz bir planı bulunmadığını kaydeden Oleksiy, "Ancak bazı insanların planı var. Duruma göre hareket edecekler, sığınaklara gidecekler ve birkaç günlüğüne kalacaklar, belki ayrılacaklar şehirden. Umarım savaş yaşanmaz." diye konuştu.

"Panik yapmamak ve güvenilir medyayı takip edip hazır olmak gerekli"

Yevgenya ise gerginliğin her zaman olduğuna ve devam ettiğine sadece gerginliğin şimdi Kiev'de arttığına işaret etti.

Durumun değişmesi halinde şu an için bir planları olmadığının altını çizen Yevgenya, "Terk etmeyi düşünmüyorum ancak öngörmesi zor bir durum. Panik yapmamak ve güvenilir medyayı takip edip her senaryoya hazırlıklı olmak gerekli." dedi.

Diğer bir vatandaş da savaş ihtimalinden endişe ettiğini belirterek, "Nasıl böyle oldu bilmiyoruz. Korkunç bir durum, bizim jenerasyonumuz bu duruma inanamıyor." ifadesini kullandı.

Donbas'ta temas hattına yakın Avdiyivka halkı barış istiyor
Donbas'ta temas hattına yakın Avdiyivka halkı barış istiyor
Donbas'ta temas hattına yakın Avdiyivka halkı barış istiyor

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Ukrayna, Çatışma, Savaş, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Donbas'ta temas hattına yakın Avdiyivka halkı barış istiyor - Son Dakika
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