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Donbas'taki sivillerin Rusya'ya tahliyesi sürüyor - Son Dakika

Donbas'taki sivillerin Rusya'ya tahliyesi sürüyor

20.02.2022 15:06

Sivillerin tahliyesi Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde yönetimlerin, bölgedeki sivillerin Rusya'ya tahliye edileceklerini açıklamasının ardından, sivillerin Donbas'ta bulunan Donetsk'ten, Rusya'nın Rostov şehrine tahliyesi sürüyor.

Sivillerin tahliyesi Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde yönetimlerin, bölgedeki sivillerin Rusya'ya tahliye edileceklerini açıklamasının ardından, sivillerin Donbas'ta bulunan Donetsk'ten, Rusya'nın Rostov şehrine tahliyesi sürüyor. Donetsk ve Lugansk'daki sözde yönetimlerin temsilcileri, Ukrayna'nın bölgeye yönelik saldırı hazırlığında olduğunu öne sürerek, bölgede artan gerginlik nedeniyle sivil vatandaşların dün Rusya'nın Rostov şehrine tahliye edilmesine yönelik karar almıştı.

Donbas'taki sivillerin Rusya'ya tahliyesi sürüyor
Donbas'taki sivillerin Rusya'ya tahliyesi sürüyor
Donbas'taki sivillerin Rusya'ya tahliyesi sürüyor

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Donetsk, Ukrayna, Rostov, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Donbas'taki sivillerin Rusya'ya tahliyesi sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Donbas'taki sivillerin Rusya'ya tahliyesi sürüyor - Son Dakika
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