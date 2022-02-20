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Donbas'taki sivillerin Rusya'ya tahliyesi sürüyor (2) - Son Dakika

Donbas'taki sivillerin Rusya'ya tahliyesi sürüyor (2)

20.02.2022 22:14

Sivillerin tahliye işlemlerinin yapıldığı merkez Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde yönetimlerin, bölgedeki sivillerin Rusya'ya tahliye edileceklerini açıklamasının ardından, sivillerin Donbas'ta bulunan Donetsk'ten, Rusya'nın Rostov şehrine tahliyesi sürüyor.

Sivillerin tahliye işlemlerinin yapıldığı merkez Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde yönetimlerin, bölgedeki sivillerin Rusya'ya tahliye edileceklerini açıklamasının ardından, sivillerin Donbas'ta bulunan Donetsk'ten, Rusya'nın Rostov şehrine tahliyesi sürüyor. Donetsk ve Lugansk'daki sözde yönetimlerin temsilcileri, Ukrayna'nın bölgeye yönelik saldırı hazırlığında olduğunu öne sürerek, bölgede artan gerginlik nedeniyle sivil vatandaşların dün Rusya'nın Rostov şehrine tahliye edilmesine yönelik karar almıştı.

Donbas'taki sivillerin Rusya'ya tahliyesi sürüyor (2)
Donbas'taki sivillerin Rusya'ya tahliyesi sürüyor (2)
Donbas'taki sivillerin Rusya'ya tahliyesi sürüyor (2)

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Donbas'taki sivillerin Rusya'ya tahliyesi sürüyor (2) Donbas'taki sivillerin Rusya'ya tahliyesi sürüyor (2) Anadolu Ajansı, Ukrayna'nın Donbas bölgesinden Rusya'ya sivillerin tahliyesini takip ediyor Anadolu Ajansı, Ukrayna'nın Donbas bölgesinden Rusya'ya sivillerin tahliyesini takip ediyor Çatışmaların devam ettiği Donbass'tan sivillerin tahliyesi sürüyor Çatışmaların devam ettiği Donbass'tan sivillerin tahliyesi sürüyor

Donetsk, Ukrayna, Rostov, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Donbas'taki sivillerin Rusya'ya tahliyesi sürüyor (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Donbas'taki sivillerin Rusya'ya tahliyesi sürüyor (2) - Son Dakika
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