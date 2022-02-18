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Donbas'taki sözde yönetim sivilleri Rusya'ya tahliye edecek - Son Dakika

Donbas'taki sözde yönetim sivilleri Rusya'ya tahliye edecek

18.02.2022 17:36
Donbas'taki sözde yönetim sivilleri Rusya'ya tahliye edecek

Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde yönetimler, bölgedeki sivillerin Rusya'ya tahliye edileceklerini açıkladı.

Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde yönetimler, bölgedeki sivillerin Rusya'ya tahliye edileceklerini açıkladı.

Donbas'ta bulunan Donetsk ve Lugansk'ta sözde yönetimlerin temsilcileri, Ukrayna'nın bölgeye yönelik saldırı hazırlığında olduğunu öne sürdü.

Bölgede artan gerginlik nedeniyle sivil vatandaşların Rusya'nın Rostov şehrine tahliye edilmesine yönelik karar aldıklarını ifade eden yetkililer, "eli silah tutan" erkeklerin ise bölgede kalmalarını talep etti.

Ukrayna'nın doğusunda 2014'te Kiev yönetimine rağmen Rusya yanlısı ayrılıkçılar Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı sözde yönetim oluşturmuştu.

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Saldırı, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Donbas'taki sözde yönetim sivilleri Rusya'ya tahliye edecek - Son Dakika


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