Donbass'ta çıkan çatışmada 2 Ukraynalı asker hayatını kaybetti - Son Dakika

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Donbass bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateşi sonucu çıkan çatışmada 2 Ukraynalı askerin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev ordusu arasında gerilim artarak devam ediyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Donbass bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu 2 Ukraynalı askerin hayatını kaybettiği bildirildi. Açılan ateş sonucu girilen çatışmada yaralanan 2 askere ilk müdahalenin olay yerinde yapıldığı, daha sonra sevk edildiklerini hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Tansiyonun yükseldiği bölgede Ukrayna ordusu, ayrılıkçıların açtığı ateşe karşılık veriyor.

Rusya-Ukrayna krizi

2014'ten bu yana Rusya ve Ukrayna arasında devam eden çatışmalarda Rusya yanlısı ayrılıkçıların ağırlıkta olduğu Donetks ve Lugansk şehirlerini içine alan Donbass bölgesinde bugüne kadar çok sayıda Ukraynalı asker ve sivil hayatını kaybetti.

Rus ordusu Ukrayna sınırında

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ve Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Rusya 2014 yılında işgal ettiği Donbass bölgesindeki gerçekleştirdiği tatbikattan sonra 4 bin askerden oluşan 28 taburluk birliği Rusya'ya geri çekmek yerine Ukrayna sınırlarına gönderdi. Rusya'nın kışkırtıcı hareketi sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Donbass bölgesine ilişkin savaş ve barış konularını iki maddeye bölmek istiyorum. Çatışmalar yılbaşından beri devam ediyor. Sadece yılın ilk aylarında 20 ölü, 57 yaralımız var. Diğer konu da Rusya'nın askeri varlığını Ukrayna sınırlarında arttırması. Askeri tatbikatlar ve sınıra asker yığmalar Rusya'nın adeti haline geldi. Bu şekilde tehlikeli ortam oluşturarak barış görüşmelerine de etki etmeyi amaçlıyorlar. Biz her zaman provokasyonlara hazırız" ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Rusya'ya bağlı 28 askeri taburun "tatbikat" bahanesiyle Ukrayna sınırlarına konuşlandırıldığını duyurmasıyla gözler bir kez daha Ukrayna-Rusya sınırına çevrildi. - KİEV