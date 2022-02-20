Donbass'tan gece boyu çatışma sesleri duyuldu - Son Dakika

- Donbass'tan gece boyu çatışma sesleri duyuldu

KİEV - Ukrayna'nın Doğu bölgesinde Ukrayna ordusu ve Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile yaşanan çatışmalar sabaha kadar devam etti.

Ukrayna'nın doğusunda yer alan ve Rusya destekli ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu arasında yaşanan çatışmalara ev sahipliği yapan Donbass bölgesindeki patlama ve çatışma sesleri gece boyunca durmadı. Çatışma anlarını panik halde kayda alan birçok kişi, o anları sosyal medyada paylaştı ve çatışmaların sürdüğünü ifade etti. Bölge halkı, Ukrayna ordusu ve ayrılıkçılarla yaşanan çatışmaların şiddetinin artmasından endişe ediyor.