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Donbass'tan gece boyu çatışma sesleri duyuldu - Son Dakika

Donbass'tan gece boyu çatışma sesleri duyuldu

20.02.2022 11:16

- Donbass'tan gece boyu çatışma sesleri duyuldu Ukrayna'nın Doğu bölgesinde Ukrayna ordusu ve Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile yaşanan çatışmalar sabaha kadar devam etti.

- Donbass'tan gece boyu çatışma sesleri duyuldu

KİEV - Ukrayna'nın Doğu bölgesinde Ukrayna ordusu ve Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile yaşanan çatışmalar sabaha kadar devam etti.

Ukrayna'nın doğusunda yer alan ve Rusya destekli ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu arasında yaşanan çatışmalara ev sahipliği yapan Donbass bölgesindeki patlama ve çatışma sesleri gece boyunca durmadı. Çatışma anlarını panik halde kayda alan birçok kişi, o anları sosyal medyada paylaştı ve çatışmaların sürdüğünü ifade etti. Bölge halkı, Ukrayna ordusu ve ayrılıkçılarla yaşanan çatışmaların şiddetinin artmasından endişe ediyor.

Donbass'tan gece boyu çatışma sesleri duyuldu
Donbass'tan gece boyu çatışma sesleri duyuldu
Donbass'tan gece boyu çatışma sesleri duyuldu

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Ukrayna, Çatışma, Patlama, Rusya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Donbass'tan gece boyu çatışma sesleri duyuldu - Son Dakika


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