Doncic coştu, Dallas Rockets'ı devirdi

NBA'e 5 maçla devam edildi. Son olarak Cleveland Cavaliers'ı 42 sayı farkla yenen Dallas Mavericks, deplasmanda Houston Rockets'ı 137-123 mağlup ederek üst üste beşinci galibiyetini aldı.



Bu sezon sahadan 11. kez galip ayrılan Mavericks'in Sloven yıldızı Doncic, karşılaşmayı 41 sayı, 10 asist ve 6 ribauntla tamamladı. 20 yaşında basketbolcu, NBA'de 4 maç üst üste 30 sayı barajını aşan Kevin Durant'tan sonraki en genç oyuncu oldu. Tim Hardaway 31, Kristaps Porzingis 23 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.



Üst üste 3. mağlubiyetini alan Rockets'ta James Harden'ın 32 sayı, 9 ribaunt, 11 asistlik performansı mağlubiyete engel olamadı.



Sonuçlar



Houston Rockets-Dallas Mavericks: 123-137



New York Knicks- Brooklyn Nets: 101-103



Washington Wizards- Sacramento Kings: 106-113



Denver Nuggets- Phoenix Suns: 116-104



Los Angeles Clippers- New Orleans Pelicans: 134-109

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