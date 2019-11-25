Son Dakika Haberleri: Doncic coştu, Dallas Rockets'ı devirdi
Son Dakika Spor Doncic coştu, Dallas Rockets'ı devirdi - Son Dakika Spor

Doncic coştu, Dallas Rockets'ı devirdi

6 saat önce

NBA'e 5 maçla devam edildi.

Doncic coştu, Dallas Rockets'ı devirdi, System.String[]

NBA'e 5 maçla devam edildi. Son olarak Cleveland Cavaliers'ı 42 sayı farkla yenen Dallas Mavericks, deplasmanda Houston Rockets'ı 137-123 mağlup ederek üst üste beşinci galibiyetini aldı.


Bu sezon sahadan 11. kez galip ayrılan Mavericks'in Sloven yıldızı Doncic, karşılaşmayı 41 sayı, 10 asist ve 6 ribauntla tamamladı. 20 yaşında basketbolcu, NBA'de 4 maç üst üste 30 sayı barajını aşan Kevin Durant'tan sonraki en genç oyuncu oldu. Tim Hardaway 31, Kristaps Porzingis 23 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.


Üst üste 3. mağlubiyetini alan Rockets'ta James Harden'ın 32 sayı, 9 ribaunt, 11 asistlik performansı mağlubiyete engel olamadı.


Sonuçlar


Houston Rockets-Dallas Mavericks: 123-137


New York Knicks- Brooklyn Nets: 101-103


Washington Wizards- Sacramento Kings: 106-113


Denver Nuggets- Phoenix Suns: 116-104


Los Angeles Clippers- New Orleans Pelicans: 134-109

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Cleveland Cavaliers, Dallas Mavericks, Houston Rockets, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:56 
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