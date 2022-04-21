Dondan zarar gören narenciye ağaçları kesiliyor - Son Dakika
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Dondan zarar gören narenciye ağaçları kesiliyor

21.04.2022 11:39
Dondan zarar gören narenciye ağaçları kesiliyor

ADANA'da geçen ay etkili olan don felaketiyle binlerce dönüm bahçedeki ağaçların çoğu, telafisi zor şekilde zarar gördü.

ADANA'da geçen ay etkili olan don felaketiyle binlerce dönüm bahçedeki ağaçların çoğu, telafisi zor şekilde zarar gördü. Çiftçiler, zarar gören narenciye ağaçlarını kesmeye başladı. Seyhan Ziraat Odası Başkanı Cahit İncefikir, bu sezon çok ciddi anlamda rekolte düşüklüğü olacağını belirterek, bu durumun ihracata ve tüketiciye olumsuz yansıyacağını dile getirdi.

Kent genelinde geçen mart ayında pek çok tarım ürününde olduğu gibi binlerce dönüm bahçedeki ağaçların çoğu,  eksi 6 dereceyi aşan soğuk nedeniyle telafisi zor şekilde zarar gördü. Şu an meyve vermesi başlaması gereken mayer ve enterdonat cinsi limon ağaçlarının çoğunun yaprakları sararıp döküldü. Don felaketi yüzünden ağaçları zarar gören çiftçiler de yeni ürünlere hazırlık yapmak için kesim yapmaya başladı. Ovadaki durum dronla havadan görüntülendi.

BÜYÜK REKOLTE KAYBI BEKLENİYORSeyhan Ziraat Odası Başkanı Cahit İncefikir, eylül ayında hasat beklerken büyük bir rekolte kaybıyla karşı karşıya olduklarını söyledi. Türkiye'de 360 bin dekar alanda üretimi yapılan limonun yüzde 33'ünün Adana'dan karşılandığını belirten İncefikir, "Enterdonat, özellikle ihracata gönderdiğimiz bir cins. Ağaçlar çok ciddi hasar gördü. Şu anda fındık büyüklüğünde meyveye binmesi gerekiyordu ama ağaçlarda yeşil aksan bile yok, sapsarı. Enterdonat soğuktan çok etkilenen cinslerden. Şu anda 600 ton veren bir bahçenin eğer ağaçlar ölmemişse kendini toplaması için çok iyi bakım yapılarak 5-6 yıl beklemesi gerekiyor. Bu da üreticilerin bu üründen kaçmasına neden oldu ve bahçelerini kesmeye başladılar. Çiftçiler yeni ürünlere yönelmek zorunda kaldı" dedi.'MAYER LİMON, BU YIL ÜRÜN VERMEYECEK'Ovadaki mayer cinsi limon ağaçlarının neredeyse tamamının zarar gördüğünü vurgulayan İncefikir, "Don kırıcı pervaneleri olan bahçelerde bile zarar var. Genç ağaçların çoğu öldü. Açıkçası bu yıl mayer limon ürün vermeyecek. Artık üretici, soğuğa daha dirençli, dış ülkelerde daha çok talep görebilen, raf ömrü uzun ve ekonomik anlamda tatmin edecek ürün arayışına girdi. Yaşanan bu sıkıntılar ihracata ve tüketiciye olumsuz şekilde yansıyacak" diye konuştu.

İncefikir, don felaketinin ardından hasar tespit çalışmalarının başladığına da değinerek, tarım sigortalarının devreye girip gerçekçi şekilde çiftçilere ödeme yapmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.


YORUMLAR
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Ziraat Odası, Narenciye, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dondan zarar gören narenciye ağaçları kesiliyor - Son Dakika


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