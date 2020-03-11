Döndü'den 18 yıldır haber alınamıyor - Son Dakika
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Döndü'den 18 yıldır haber alınamıyor

16 dakika önce

Döndü'den 18 yıldır haber alınamıyorMERSİN'in Tarsus ilçesinde, ailesi ile bir çiftlikte besicilik yaptığı sırada kaybolan Döndü Karaçoban'dan 18 yıldır haber alınamıyor.

Döndü'den 18 yıldır haber alınamıyor

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, ailesi ile bir çiftlikte besicilik yaptığı sırada kaybolan Döndü Karaçoban'dan 18 yıldır haber alınamıyor. Karaçoban'ın ailesi, yıllar geçmesine rağmen kızlarından umudunu kesmedi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde çadırda yaşayan ve besicilik yaparak geçimini sağlayan ailenin 6 çocuğundan biri olan Döndü Karaçoban, 16 yaşındayken ortadan kayboldu. Kendi imkanları ile kızlarını arayan aile, polise kayıp ilanı verdi. Aile, 18 yıldır kızlarının bulunmasını bekliyor.

BABA, ÜZÜNTÜDEN ÖLDÜ

Anne Emine Karaçoban, kızından 2002 yılından bu yana haber alınmaması nedeniyle eşi Mehmet Karaçoban'ın üzüntüden hastalığa yakalanarak, yaşamını yitirdiğini belirtti. Kızının fotoğrafına bakarak gözyaşı döken Emine Karaçoban, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını ve kızlarının bazı kişiler tarafından kaçırıldığını ileri sürdü.

ANNE, CUMHURBAŞKANINA SESLENDİ

Kızının bulunması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Emine Karaçoban, "Kızım yıllardır kayıp ve hiçbir haber alınamadı. Ben onun hasretinden ölüyorum. Ölüsü ya da dirisi fark etmez ben kızımın bulunmasını istiyorum. 18'inci yıla girdik. Ben hala yaşayıp, yaşamadığını bilmiyorum. Babası kızını düşünmekten, üzüntüden hastalandı, 2 yıl önce öldü. Şu an ben de hastayım. Cumhurbaşkanından kızımın bulunması için yardım istiyorum. Ben kızımı özledim, ölmeden görmek istiyorum" dedi.

KARDEŞLERİ YARDIM BEKLİYOR

Ağabeyi Osman Karaçoban (44) da tüm ilgili kurumlara şikayette bulunduklarını ve dava açtıklarını ancak şu zamana kadar hiçbir mahkemenin görülmediğini belirtti. Olayla ilgili şüphelendikleri kişilerin olduğunu söyleyen Osman Karaçoban, hala kız kardeşini aradığını vurguladı.

Abla Eşe Akdoğan (45) ise "Ne ölüsü ne dirisi var. Biz bunu her şartı ile kabul ediyoruz. Cumhurbaşkanıma sesleniyorum; Bulunması için bize yardımcı olsun. Ölüyse de diriyse de gelsin. Kapımız her zaman açıktır. Kaybolduğunda 16 yaşındaydı şimdi 34 yaşında. Bundan bir haber bekliyoruz. Çıksın gelsin. Herkesten yardım bekliyoruz" dedi.

Döndü'den 18 yıldır haber alınamıyor

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Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 09:14 Kaynak: DHA
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