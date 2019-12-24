Döndü Şengül'ün katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Döndü Şengül'ün katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi - Son Dakika

Döndü Şengül'ün katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

6 saat önce

Ankara Mamak'ta boşanma aşamasında olduğu eşi Döndü Şengül'ü 18 Şubat'ta sokak ortasında silahla öldüren Şükrü Şengül'ün "eşini tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Döndü Şengül'ün katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi, System.String[]

Ankara Mamak'ta boşanma aşamasında olduğu eşi Döndü Şengül'ü 18 Şubat'ta sokak ortasında silahla öldüren Şükrü Şengül'ün "eşini tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.


Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın üçüncü celsesine tutuklu sanık Şükrü Şengül, taraf avukatları ve Döndü Şengül'ün yakınları katıldı. Döndü Şengül'ün kardeşinin tanık olarak dinlenilmesinin ardından, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Sanık Şengül'ün kızına cinsel istismarda bulunması nedeniyle maktul ile aralarında tartışma yaşandığını belirten savcı, çocuklarını alan maktulün evi terk ederek annesinin yanına taşındığını kaydetti. Sanığın sık sık eşini arayarak ölümle tehdit ettiğini ifade eden savcı, "Sanığın, olay tarihi olan 18 Şubat 2019'da sabah erken saatte aracında silahı da olduğu halde kızının öğrenim görmekte olduğu okulun yakınına giderek, kızını okula bırakacağını bildiği eşi Döndü Şengül'ü beklemeye başladığı, Döndü Şengül'ün kızını okuluna bıraktıktan sonra sanığın Döndü Şengül'ün yanına yaklaşarak bitişik atış mesafesinde tabanca ile 3 el maktulün baş kısmını hedef alarak ateş etmek suretiyle öldürdüğü anlaşılmıştır" dedi.


Savcı, sanık Şengül'ün "eşini tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Sanığın, ayrıca "ateşli silahlar kanuna muhalefet" suçundan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını isteyen savcı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.


Mütalaaya karşı söz hakkı verilen sanık Şengül ve avukatı, savunmaları için ek süre talebinde bulundu. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 15 Ocak 2020'ye erteledi. - ANKARA

Ankara, Mamak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

20 atın katledilmesi olayı ABD'yi sarstı! Polis her yerde sorumlu ya da sorumluları arıyor
Lise öğrencisini bıçaklayan şüpheli tutuklandı Sinan Aygün savcıya ifade verdi Vatandaşı memnun eden uygulama! Üslup kuralına uymayan pazarcının tezgahı kapatılıyor

Son Dakika Haberleri
19:43 MHP'li Aydın:  CHP, kağıt üzerinde  6 okun 4'ünü kırmış - Son Dakika Haber
19:41 Tartışığı şahsı sırtından bıçakladı - Son Dakika Haber
19:40 Fransa, mutfakta bulunan 13. yüzyıldan kalma Cimabue tablosunun ülke dışına satışını yasakladı - Son Dakika Haber
19:39 Putin: Rusya, dünyada sesten hızlı silaha sahip tek ülke, artık ABD'nin önüne geçtik - Son Dakika Haber
19:39 Kanal İstanbul Projesi: ÇED onayladı peki İstanbullu ne düşünüyor? - Son Dakika Haber
18:41 Son dakika: Adana'da 4 ilçede okullar tatil edildi - Son Dakika Haber
18:18 ABD'nin Wisconsin eyaletinde 57 yıl sonra kartopu savaşı yasağı kalkıyor - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 19:51:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Döndü Şengül'ün katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]