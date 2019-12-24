Döndü Şengül'ün katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi - Son Dakika

Ankara Mamak'ta boşanma aşamasında olduğu eşi Döndü Şengül'ü 18 Şubat'ta sokak ortasında silahla öldüren Şükrü Şengül'ün "eşini tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.



Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın üçüncü celsesine tutuklu sanık Şükrü Şengül, taraf avukatları ve Döndü Şengül'ün yakınları katıldı. Döndü Şengül'ün kardeşinin tanık olarak dinlenilmesinin ardından, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Sanık Şengül'ün kızına cinsel istismarda bulunması nedeniyle maktul ile aralarında tartışma yaşandığını belirten savcı, çocuklarını alan maktulün evi terk ederek annesinin yanına taşındığını kaydetti. Sanığın sık sık eşini arayarak ölümle tehdit ettiğini ifade eden savcı, "Sanığın, olay tarihi olan 18 Şubat 2019'da sabah erken saatte aracında silahı da olduğu halde kızının öğrenim görmekte olduğu okulun yakınına giderek, kızını okula bırakacağını bildiği eşi Döndü Şengül'ü beklemeye başladığı, Döndü Şengül'ün kızını okuluna bıraktıktan sonra sanığın Döndü Şengül'ün yanına yaklaşarak bitişik atış mesafesinde tabanca ile 3 el maktulün baş kısmını hedef alarak ateş etmek suretiyle öldürdüğü anlaşılmıştır" dedi.



Savcı, sanık Şengül'ün "eşini tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Sanığın, ayrıca "ateşli silahlar kanuna muhalefet" suçundan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını isteyen savcı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.



Mütalaaya karşı söz hakkı verilen sanık Şengül ve avukatı, savunmaları için ek süre talebinde bulundu. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 15 Ocak 2020'ye erteledi. - ANKARA