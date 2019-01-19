Döndüm Ben Filmi
12 dakika önce
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35 yaşındaki Cenk takıntılı ve evhamlı bir kişiliğe sahiptir. Sıkıntılı yaşantısından bunalan Cenk köklü bir değişiklik yapmak ister. İlk yapmak istediği ise evli olduğu Melda’dan ayrılmaktır. Aldığı kararı eşiyle paylaşmak istediği gün ise büyük bir sürprizle karşılaşır. Melda, tüm aileyi akşam yemeğinde bir araya getirmiştir ve herkese artık çocuk sahibi olmak istediklerini açıklar. Bu beklenmeyen karar ile ne yapacağını şaşıran Cenk en yakın arkadaşı Samet’in yardımına başvurur. İşin içinden çıkamayan Samet’in Cenk’i cast ajansı sahibi Özge’ye yönlendirmesiyle işler daha da karışacaktır. Yönetmen:
Ömer Faruk YardımcıSenaryo:
Ömer Faruk Yardımcı, Cengiz Eşiyok, Volkan HamamcıoğluOyuncular:
Yiğit Arı, Volkan Başaran
, Hüseyin Bul, Sadi Celil Cengiz
, Hüseyin Elmalıpınar, Dost Elver
, Volkan Hamamcıoğlu, Erdal Küçükkömürcü
, Belma Mamati, Burak Satıbol
, Hülya Şen
, Serdar Sezgin Güvenç, Ayhan Taş
, Çisem Çancı, Dilara ÖztunçFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
Döndüm BenYapımcı Firma:
Yakut Sezer YapımYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeFilmin Süresi:
95 dk.Dağıtıcı Firma:
Chantier FilmsVizyon Tarihi:
15.02.2019Döndüm Ben Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 09:54 Kaynak: InterSinema.com
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