Son Dakika Haberleri: Döndüm Ben Filmi

Döndüm Ben Filmi

12 dakika önce

Döndüm Ben filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Döndüm Ben filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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35 yaşındaki Cenk takıntılı ve evhamlı bir kişiliğe sahiptir. Sıkıntılı yaşantısından bunalan Cenk köklü bir değişiklik yapmak ister. İlk yapmak istediği ise evli olduğu Melda’dan ayrılmaktır. Aldığı kararı eşiyle paylaşmak istediği gün ise büyük bir sürprizle karşılaşır. Melda, tüm aileyi akşam yemeğinde bir araya getirmiştir ve herkese artık çocuk sahibi olmak istediklerini açıklar. Bu beklenmeyen karar ile ne yapacağını şaşıran Cenk en yakın arkadaşı Samet’in yardımına başvurur. İşin içinden çıkamayan Samet’in Cenk’i cast ajansı sahibi Özge’ye yönlendirmesiyle işler daha da karışacaktır.


Yönetmen: Ömer Faruk Yardımcı
Senaryo: Ömer Faruk Yardımcı, Cengiz Eşiyok, Volkan Hamamcıoğlu
Oyuncular: Yiğit Arı, Volkan Başaran, Hüseyin Bul, Sadi Celil Cengiz, Hüseyin Elmalıpınar, Dost Elver, Volkan Hamamcıoğlu, Erdal Küçükkömürcü, Belma Mamati, Burak Satıbol, Hülya Şen, Serdar Sezgin Güvenç, Ayhan Taş, Çisem Çancı, Dilara Öztunç
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Döndüm Ben
Yapımcı Firma: Yakut Sezer Yapım
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 95 dk.
Dağıtıcı Firma: Chantier Films
Vizyon Tarihi: 15.02.2019

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 09:54 Kaynak: InterSinema.com

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