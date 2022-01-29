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DONDURAN GASP İDDİASINDA YENİ GELİŞME - Son Dakika

DONDURAN GASP İDDİASINDA YENİ GELİŞME

29.01.2022 13:22
DONDURAN GASP İDDİASINDA YENİ GELİŞME

ŞİKAYETÇİ OLMADI, GASP ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLEN KİŞİ SERBEST KALDIYalın Onat ERGÖR - Ömer HASAR/İSTANBUL, - BEYLİKDÜZÜ'nde Berkay Köklü ailesinin iddiasına göre, yabancı uyruklu bir kişi tarafından ayakkabısına kadar gasp edildi.

DONDURAN GASP İDDİASINDA YENİ GELİŞME

- ŞİKAYETÇİ OLMADI, GASP ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLEN KİŞİ SERBEST KALDI

Yalın Onat ERGÖR - Ömer HASAR/İSTANBUL, - BEYLİKDÜZÜ'nde Berkay Köklü ailesinin iddiasına göre, yabancı uyruklu bir kişi tarafından ayakkabısına kadar gasp edildi. Yoğun kar yağışının olduğu gün gerçekleşen olay sonrası çıplak ayakla yürümek zorunda kalan Köklü, yoğun bakıma alındı, soğuk nedeniyle ayakları donan genç ayaklarının kesilmesi tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Ancak Berkay Köklü, ailesinin iddiasının tersine gasp edilmediğini söyleyince gözaltına alınan şüpheli serbest kaldı. Şüphelinin de montu yol kenarında bulduğunu, üşüdüğü için de giydiğini söylediği öğrenildi.

AİLE "GASP" DEDİ

Beylikdüzü'nde geçtiğimiz salı günü sabah saatlerinde Berkay Köklü çalıştığı Gürpınar Balık Hali'nden evine doğru yola çıktı.Ailenin iddiasına göre, Köklü'nün yolunu yabancı uyruklu bir kişi önünü kesti. Yabancı uyruklu kişi Köklü'nün cep telefonu, üzerindeki kıyafetleri ve ayakkabısına kadar el koydu. Kayıplara karıştı. Berkay Köklü, üzerinde hiçbir kıyafeti olmadan ayağında sadece çorapları varken yürümeye başladı. Uzun süre yürüdükten sonra, bir taksiye bindi, taksici onu hastaneye götürdü. Hastaneye geldiğinde Berkay Köklü'nün ayaklarının soğuktan donduğu tespit edildi. Soğuktan etkilenen 23 yaşındaki genç, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ndeki yoğun bakım alanında tedavi altına alındı.

Bu sırada yabancı uyruklu kişi Berkay Köklü'nün montuyla Aksaray'a geldi. Berkay Köklü'nün telefonunu satmak için bir telefoncuya girdi. Berkay Köklü'den haber alamayan ailesi, Köklü'nün telefonunu aramaya devam etti. Telefon, telefoncu Emre Tambahçeci'nin elindeyken de çaldı. Emre Tambahçeci arayan kişinin bir Türk olduğunu görünce telefonu açtı. Yabancı uyruklu şüpheli, telefoncunun aile ile konuşmasına şahit olunca, telefonu da bırakarak dükkanı terk etti. Telefoncu ile Berkay Köklü'nün ailesi iletişime geçerek Beyazıt Polis Merkezi ekiplerine haber verdi. Kamera kayıtlarını izleyen polis ekipleri, şüpheliyi aynı montla Aksaray'da görünce gözaltına aldı.

HASTANEDE "GASP EDİLMEDİM" DEDİBu arada, Berkay Köklü'nün hastanede ifadesi alındı. İfadesinde "Ben gasp edilmedim. O gün ben kıyafetlerimi çıkarıp bir köşeye koydum. O sırada biri almış" dediği öğrenildi. Şüphelinin de ifadesinde montu yol kenarında gördüğünü ve üşüdüğü için giydiğini söylediği belirtildi. Montun cebinde cep telefonunu da fark edince satmaya çalıştığını ifade ettiği kaydedildi. Şüpheli ifadesinin ardından hırsızlık suçundan adliyeye sevkedildi. Ancak savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı. Şüphelinin oturma izni olmadığı için sınır dışı edileceği belirtildi.

"ŞÜPHELENİP TELEFONU AÇTIM"Öte yandan telefoncu Emre Tambahçeci, "İçeriye geldi telefonu satmak istediğini söyledi. Ben telefonu elime alınca telefon bir anda çaldı. Ben de açtım bir Türk vatandaş 'Seni arıyoruz arıyoruz ulaşamıyoruz' dedi. Ben de telefonu aldım elime, satacak kişi de lavaboya gidiyorum diyerek çıktı dükkandan. Ben Türk ismi görünce açtım çünkü satmaya gelen kişi yabancı uyrukluydu şüphelendim. Yabancı müşteriler vardı Farsça bilen onlara da 'Bu üstümdeki kıyafetler de o kişinin' deyip kaçtı. Telefon da burada kaldı. Daha önce onu buralarda hiç görmemiştim" dedi.

Görüntü dökümü-------------Şüpheli kişinin telefoncudaki anları Şüpheli kişinin telefonu bırakıp dükkandan kaçışı Şüphelinin Berkay Köklü'nün montuyla fotoğrafıBerkay Köklü'nün aynı montla fotoğrafıŞüphelinin gözaltı fotoğrafı Berkay Köklü'nün yoğun bakıma alındığı hastaneden detaylar Telefoncudan detaylar Telefoncu ile röportaj Muhabir anonsu(Yalın Onat ERGÖR) Genel ve detaylar


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Cep Telefonu, Beylikdüzü, Türk, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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