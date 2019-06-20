Dondurma alan müşterilerine kitap hediye ediyor

KAYSERİ'de dondurmacı Osman Topuz(39), 20 liralık dondurma alan müşterilerine, yıllardır okumak için satın aldığı kitaplarını hediye ediyor. Yakınlarının 'kitap kurdu' dediği Topuz, "Okuma alışkanlığına bir katkımız olması açısından karşılık beklemeden bu kampanyayı başlattık" dedi.Karadeniz Teknik Üniversitesi(KTÜ) Elektrik Elektronik Bölümü'nden mezun olan ve bir süre mühendis olarak çalışan Osman Topuz daha sonra baba mesleği olan dondurma işine girdi. Topuz, babasının 33 yıllık dondurma dükkanını devraldı. 13 yıldır Kocasinan ilçesi İstasyon Caddesi'ndeki dondurma dükkanını işleten Osman Topuz, okuma alışkanlığına katkıda bulunmak için 20 liralık dondurma alana kitap hediye etmeye başlattı.Topuz, dondurma alan müşterilerine, üniversite dönemi dahil yıllardır okumak için satın alıp biriktirdiği kitaplarını hediye ediyor.Osman Topuz, kitap kampanyasının babası Sami Topuz'un fikri olduğunu söyledi. Topuz, kampanyaya gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti de dile getirerek, "Müşterilerimiz kitaplara aşinalar, yoğun bir ilgi var. Özel serilerden kitap isteyenler oluyor. Kampanyayı ilk defa gördüğünü söyleyen farklı illerden gelen müşterilerimiz de oluyor. Bu da bizi gururlandırıyor. Böyle bir farkındalığı yaratıp bu işe vesile olmak ve bir çok ilden gelen insanların bizi takdir etmesi bizi gururlandırıyor" diye konuştu.Osman Topuz, "Özellikle dünya klasikleri ve Nutuk'u herkese vermeye çalışıyorum. Çünkü Nutuk bizim, baştacımız. Kitaplarla geri dönüşler de almaya çalışıyorum. Kesinlikle bir karşılık beklemeden bu kampanyayı başlattık. Kampanyamızın diğer sektörlere ve bizim sektörümüzdeki diğer firmalara örnek teşkil etmesini istiyorum. Ülke olarak zaten okuma oranımız çok düşük, şehir olarak da istatiksel anlamda maalesef kitap okuma oranında çok düşük seviyelerdeyiz. Kampanyamız, ufacık bir tuz tanesi olsa da kitap okuma oranına katkı sağlıyor, bu kampanyanın devamını ve bir çok yerde de böyle çalışmaların yapılmasını diliyorum" dedi.

- Kayseri