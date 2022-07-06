Dondurma çubuğundan kitap ayracı, plastik kaşıktan bebek yapıyorlar - Son Dakika
Üye Girişi

Dondurma çubuğundan kitap ayracı, plastik kaşıktan bebek yapıyorlar

06.07.2022 11:01
Dondurma çubuğundan kitap ayracı, plastik kaşıktan bebek yapıyorlar

Giresun'da atık malzemelerden ve kullanılamayacak durumdaki eşyalardan farklı ürünler ortaya çıkaran çocuklar, geri dönüşüm bilinci kazanıyor.

Giresun'da atık malzemelerden ve kullanılamayacak durumdaki eşyalardan farklı ürünler ortaya çıkaran çocuklar, geri dönüşüm bilinci kazanıyor.

Görele Halk Eğitimi Merkezince açılan "Çocuklar İçin Dekoratif Ahşap Süsleme" kursuna katılan 13 çocuğa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık" projesi kapsamında atıklardan farklı ürünlerin nasıl yapılacağı öğretildi.

Haziranda başlayan ve bir ay daha sürecek kurs kapsamında ilk olarak kullanım ömrünü tamamlamış yemek sunum tahtalarını boyayıp aparatlarla askılığa dönüştüren çocuklar, eski çoraplardan da kukla yapıyor.

Her bir atığı farklı ürünlere dönüştürmek için emek harcayan çocuklar, dondurma çubuğundan kitap ayracı, plastik kaşıklardan bebek, eskimiş pantolonlardan çanta, kağıt bardaklardan kalemlik, gözlük kutularından cüzdan gibi çok sayıda eşya ortaya çıkarıyor.

Usta öğretici Serap Tavacı, AA muhabirine, Sıfır Atık projesine yönelerek ürünler yapmanın öğrencilerin daha çok dikkatini çektiğini söyledi.

Atık malzemelerden yeni ürünler yapabilmenin çocukları daha çok mutlu ettiğini dile getiren Tavacı, "Çocuklar burada hiçbir şeyi atmamayı öğrendi, geri dönüşümün ne kadar özel olduğu konusunda bilinçlendiler." dedi.

"Düğme dikmeyi öğreniyorlar, iğne ile tanışıyorlar"

Tavacı, kursta 100'den fazla ürün ortaya çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Giyilmeyecek bir çorap kursta kuklaya dönüştü, çocuğun artık giyemediği, küçük gelen pantolonu bir çantaya dönüştü. Şu anda çocuklar çoğu şeyi atmıyor, yedikleri bir çikolatanın kağıdını bile saklayabiliyorlar. Bunun yanında el becerileri de gelişiyor. Düğme dikmeyi öğreniyorlar, iğne ile tanışıyorlar. Hem el becerisi hem de çevre bilinci gelişiyor."

Kurstaki çocuklardan Sena Dikbaş da kullanılan ürünleri çöpe atmak yerine değerlendirmek istediğini ifade ederek, "Kestiğim el işi kağıtlarını atmıyorum, onlarla küçük köpekler, kediler yapıyorum. Çöpe atılacak yumurta kolilerinden tırtıl, kaplumbağa, salyangoz yapabiliyorum." diye konuştu.

Dikbaş'ın annesi Ayşe Aycı da kızının evde kavanoz, poşet ve içecek şişeleri gibi bir çok ürünü değerlendirdiğine dikkati çekerek, "Yumurta kolisi, süt kutusu gibi ürünleri çöpe attığımda kızım gidip onları alarak değerlendiriyor. Bazen de çöpe atılacak kolileri, kutuları ben kızarım diye yatağının altına saklıyor." dedi.

Kızı Sena'nın bazı zamanlarda dışarıda bulduğu kutuları da eve getirerek farkı ürünlere dönüştürdüğünü anlatan Aycı, hayvanlar için de kutulardan yuva yaptığını söyledi.

Dilara Ekiz de "Bazen dışarıda yerde plastik kaşık görüyorum, alıp eve götürüp yıkayıp ondan bebek yapıyorum. Bazen de dondurma çubuğunu kitap ayracı olarak değerlendiriyorum." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Giresun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı Giresun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı Müzedeki cami şeklindeki soba ve hikayesi ilgi çekiyor Müzedeki cami şeklindeki soba ve hikayesi ilgi çekiyor
Kaynak: AA

Emine Erdoğan, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dondurma çubuğundan kitap ayracı, plastik kaşıktan bebek yapıyorlar - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:03 ABD Dedeağaç'a 2 bin 500'den fazla askeri araç ile teçhizat indirdi! "Rusya'ya değil Türkiye'ye karşı"
11:01 17 lirayı aşan doların yükselişi sürüyor! 17,18 dolar/TL seviyesine yükseldi
10:54 Dalgalar arasında kaybolan İsmail'in cansız bedeni, kaybolduğu yerin 5 metre ilerisinde ortaya çıktı
10:45 Fırlatılan bardak bir adamı kör etti! Yakalanan şüpheli ifadesiyle şaşkına çevirdi
10:42 Bisikletlinin çarptığı köpek olay yerinde can verdi, sahibi kaybettiği köpeğinin başında gözyaşlarına hakim olamadı
10:38 Koronavirüs, maymun çiçeği derken gündem yine kuş gribi! Fokların ölümüne de sebep olan grip, panik yarattı
10:35 Kadına saldıran bir kişi İstanbul'un göbeğinde tekme tokat dayak yedi
10:27 İYİ Partili Aydın: İktidar saltanat sürerken milyonları sefalete mahkum etti! Erdoğan bugün istifa etse Türkiye travmadan kurtulur
10:22 İkinci çocuğuna hamile olan Fahriye Evcen'in karnı belli olmaya başladı!
10:16 Bir zamanlar Beşiktaş taraftarının yengesiydi! Jelena ve Tosic boşanma kararı aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 11:15:25. #1.13#
SON DAKİKA: Dondurma çubuğundan kitap ayracı, plastik kaşıktan bebek yapıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement