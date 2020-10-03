Dondurma dolabını aracının arkasına bağlayıp sürükleyen sürücüye ceza - Son Dakika

HATAY'da dondurma dolabını aracının arkasına bağlayarak trafiğe çıkan sürücüye 'trafiği tehlikeye atmak' suçundan ceza kesildi.
Merkez Antakya ilçesinde 31 PU 793 plakalı otomobil sürücüsü, dondurma dolabını aracının arkasına bağlayarak trafiğe çıktı. Yaklaşık 30 metrelik yolculuktan sonra rögar kapağına takılan dolap devrildi. Yoldan geçen sürücüler, kornalarıyla sürücüye tepki gösterdi. Amatör kameralar tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşılınca aracın sürücüsüne 'trafiği tehlikeye atmak' suçundan işlem uygulandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 12:49 - Kaynak: DHA
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