Dondurma üreticisi firma 15 ülkede ağızları tatlandırıyor - Son Dakika

Dondurma üreticisi firma 15 ülkede ağızları tatlandırıyor

15.05.2021 11:33

Bursa'da 2003 yılında kurulan fabrikada dondurma üretimi yapan gıda firması 300'den fazla ürün çeşidini Türkiye'nin her yerine ve 15 ülkeye gönderiyor.

Bursa'da 2003 yılında kurulan fabrikada dondurma üretimi yapan gıda firması 300'den fazla ürün çeşidini Türkiye'nin her yerine ve 15 ülkeye gönderiyor.

Yerli sermayeyle 2003'te kurulan ve üretime başladığında yılda 10 milyon litre kapasiteye sahip dondurma üreten şirket, yapılan yatırımlarla yıllık üretimini 200 milyon litre kapasiteye çıkardı. Bu üretimin yüzde 90'ı Bursa'daki fabrikadan karşılanıyor. Firma üretiminin yüzde 10'unu 15 ülkeye ihraç ediyor.

Firmanın tedarik zinciri direktörü Erman Yurt, AA muhabirine, Bursa'daki fabrikada en yoğun dönemde 3 bin çalışana ulaştıklarını, sabit 1000 kişiye istihdam sağladıklarını söyledi.

Yurt, "Yapılan yatırımlar ve Bursa'nın dışında, Kahramanmaraş tesisinin de devreye alınmasıyla üretimimiz yıllık 200 milyon litre kapasiteye ulaştı. Üretimimizin yüzde 90'ını Bursa'da yapıyoruz. Yüzde 10'ununu da Kahramanmaraş'tan karşılıyoruz. Endüstriyel dondurmanın üretildiği ve büyük kapasitenin karşılandığı yer Bursa." dedi.

Bir gıda şirketi oldukları için yüksek hassasiyetle çalıştıklarını dile getiren Yurt, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının herkesi olduğu gibi kendilerini de etkilediğini, sanitasyon ve hijyen kurallarına çok dikkat ettikleri için diğer sektörlerle kıyasladığında bu konuda bir adım önde olduklarını vurguladı.

Salgın sürecini bu zamana kadar iyi yönettiklerini aktaran Yurt şöyle devam etti:

"Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Her anlamda çok ciddi tedbirler aldık. Ticari olarak faaliyetimizi etkiledi. Restoranlar, otel ve kafeler kapandığı için dış tüketimi etkiledi. Öte yandan discount marketlerde, modern kanalda satışlar hakeza bir o kadar arttı. Bu da birbirini tamamladı. Dolayısıyla ticari olarak süreci iyi yönetebildiğimiz, güzel sonuçlarla tamamladığımız bir yıl olarak geçirdik 2020'yi. Geçen sene sektördeki küçülmeye rağmen öne çıkan ve pazar payını artıran bir marka olduk. Ciro olarak bakıldığında yüzde 20'den fazla artışımız var."

"İhracatla Türkiye ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz"

İhracatın kendileri için çok kıymetli olduğunu ve bu konuda da gelişim sağladıklarını vurgulayan Yurt, her geçen yıl ihracat satışlarının arttığına dikkati çekti.

Üretimlerinin yüzde 10'unu yurt dışına sattıklarını, Irak, Kosova, Kuzey Makedonya, Lübnan, Suriye, Filistin gibi ülkelere dondurma gönderdiklerini belirten Yurt şunları kaydetti:

"Bu sene özellikle Avrupa pazarı önceliğimiz. Bunu yapabilecek gücümüz var. Uluslararası Gıda Standardı (IFS) gibi kuvvetli ve uluslararası sertifikasyonlarımız var. Avrupa Birliği'ne ve Rusya'ya ihracat iznimiz var. Bu amaçla özellikle Avrupa'ya yöneleceğiz. Avrupa'da Hollanda, Almanya, Fransa öncelikli olduğumuz ülkeler. İngiltere ile özel ambalajlı ürün projemiz var. O da çok sıkı takip ettiğimiz, üzerine emek harcadığımız proje. Oradan da güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz. İhracatla Türkiye ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz. Şu anda 15 ülkeye satış gerçekleştiriyoruz. İhracat açısından her gün yeni ülkeleri eklemek istiyoruz. Hedefimiz ve şu anda kontak halinde olduğumuz Avrupa ülkeleri. Bu kıymetli ürünleri oralara sunmak istiyoruz."

Yurt 300'den fazla dondurma çeşidi ürettiklerini sözlerine ekledi.

Dondurma üreticisi firma 15 ülkede ağızları tatlandırıyor
Dondurma üreticisi firma 15 ülkede ağızları tatlandırıyor
Dondurma üreticisi firma 15 ülkede ağızları tatlandırıyor
Dondurma üreticisi firma 15 ülkede ağızları tatlandırıyor

İstihdam, İhracat, Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dondurma üreticisi firma 15 ülkede ağızları tatlandırıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Aşı sevkiyatları planlandığı gibi giderse, 20 yaş üstü herkes Temmuz'da aşılanmış olacak Aşı sevkiyatları planlandığı gibi giderse, 20 yaş üstü herkes Temmuz'da aşılanmış olacak Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun Annesinin sevgilisini bıçaklayan 19 yaşındaki genç: Bana saldırdı, kendimi korudum Annesinin sevgilisini bıçaklayan 19 yaşındaki genç: Bana saldırdı, kendimi korudum Koronavirüse karşı verdiği savaşı kazanan Çin, hortum ve kasırgalara teslim oldu: 10 ölü, 367 yaralı Koronavirüse karşı verdiği savaşı kazanan Çin, hortum ve kasırgalara teslim oldu: 10 ölü, 367 yaralı WhatsApp'ın verdiği süre doldu, peki hesaplar silinecek mi? Resmi açıklama geldi WhatsApp'ın verdiği süre doldu, peki hesaplar silinecek mi? Resmi açıklama geldi Suriye'den İsrail tarafına 3 roket atıldı Suriye'den İsrail tarafına 3 roket atıldı Mide bulandıran olay! Takdir belgesi karşılığında kız öğrencilere cinsel istismarda bulundu Mide bulandıran olay! Takdir belgesi karşılığında kız öğrencilere cinsel istismarda bulundu Alaattin Çakıcı, isim vermeden Sedat Peker'e tepki gösterdi: İnsan sapla samanı birbirinden ayırmalı Alaattin Çakıcı, isim vermeden Sedat Peker'e tepki gösterdi: İnsan sapla samanı birbirinden ayırmalı

Son Dakika Haberleri
13:00 İsrail saldırmaya devam ediyor! Bölgeden gelen görüntüler tüyler ürpertti
12:48 Aşı sevkiyatları planlandığı gibi giderse, 20 yaş üstü herkes Temmuz'da aşılanmış olacak
12:28 Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı!
11:46 Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun
11:41 Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaç için uzmanlar uyarıyor: İlk semptomlar görüldüğünde kullanılmalı
11:37 Annesinin sevgilisini bıçaklayan 19 yaşındaki genç: Bana saldırdı, kendimi korudum
11:01 Delta Havayolları yeni işe alımlara koronavirüs aşı zorunluluğu getirdi!
10:40 Esnafın 17 Mayıs beklentisi: Kafalardaki soru işaretlerini giderin
10:36 Kripto Tosuncuk'la ilgili çember daraldı: Operasyonda geri sayım başladı
10:31 İçişleri Bakanlığı'ndan 'Şampiyonluk kutlama' genelgesi! Kutlamalarına izin verilmeyecek
İsrail saldırmaya devam ediyor! Bölgeden gelen görüntüler tüyler ürpertti İsrail saldırmaya devam ediyor! Bölgeden gelen görüntüler tüyler ürpertti         
13:01
Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı! Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı!         
12:28
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe bu akşam nasıl şampiyon olur? İşte o ihtimaller Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe bu akşam nasıl şampiyon olur? İşte o ihtimaller         
11:46
İddianameden korkunç detaylar! İşkenceci koca, Melek İpek'i aldattığı Melike'ye de hayatı zindan etmiş İddianameden korkunç detaylar! İşkenceci koca, Melek İpek'i aldattığı Melike'ye de hayatı zindan etmiş         
11:14
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok         
07:54
Davutoğlu'ndan kendisine Davutoğlu'ndan kendisine "hain" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Konuşmak için aracıya ihtiyacımız yok         
01:18
Filistin: ABD'nin sessizliği katliamlara yol açtı Filistin: ABD'nin sessizliği katliamlara yol açtı         
21:50
ABD'de Demokratlar arasındaki Filistin çatlağı büyüyor ABD'de Demokratlar arasındaki Filistin çatlağı büyüyor         
20:21
Normalleşmenin detayları belli oldu: Akşam sokak kısıtlaması devam edecek, esnaf tedbirli açılıyor Normalleşmenin detayları belli oldu: Akşam sokak kısıtlaması devam edecek, esnaf tedbirli açılıyor         
17:50
Avcılar'da 23 kişilik ev partisini polis bastı, rekor ceza kesildi Avcılar'da 23 kişilik ev partisini polis bastı, rekor ceza kesildi         
17:42
Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: Beşiktaş için canımı veririm Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: Beşiktaş için canımı veririm         
17:39
ABD'de sayısal loto 'talihlisi' 219 milyonluk bileti pantolonun cebinde unutarak yanlışlıkla yıkadı ABD'de sayısal loto 'talihlisi' 219 milyonluk bileti pantolonun cebinde unutarak yanlışlıkla yıkadı         
17:23
Mucize Doktor dizisinden final kararı! 64'üncü bölümde ekranlara veda edecek Mucize Doktor dizisinden final kararı! 64'üncü bölümde ekranlara veda edecek         
17:19
Erdoğan'ın 'helalleşelim' çağrısına muhalefetten tek şart: Sandığa gidelim! Erdoğan'ın 'helalleşelim' çağrısına muhalefetten tek şart: Sandığa gidelim!         
17:12
Hakan Çalhanoğlu ile Cristiano Ronaldo takım arkadaşı oluyor Hakan Çalhanoğlu ile Cristiano Ronaldo takım arkadaşı oluyor         
17:06
32 yaşındaki kadın, odasının kapısına asılı halde bulundu 32 yaşındaki kadın, odasının kapısına asılı halde bulundu         
16:45
Şampiyonlar Ligi finali Porto'ya verilince, İstanbul'a gelmek istemeyen İngilizler pişman oldu Şampiyonlar Ligi finali Porto'ya verilince, İstanbul'a gelmek istemeyen İngilizler pişman oldu         
16:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2021 13:10:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dondurma üreticisi firma 15 ülkede ağızları tatlandırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement