Dondurma yiyen genç, aşısını gezici ekibe yaptırdı (2) - Son Dakika

'HEP DONDURMA YİYORUM, AŞI OLURKEN DE YEDİM'

Bartın Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden bu yıl mezun olan Furkan Kardaş (18), dışarıda dondurma yerken kendisini davet eden aşı ekibinin teklifini kabul ettiğini ve birinci doz aşısını olduğunu söyledi. Kardaş, aşı için tesadüfen aynı gün randevusu olduğunu da belirterek, "Benim aşı randevu günümdü. Babamla ve kardeşimle caddede dolaşırken, bir aşılama çadırının kurulduğunu gördük. Bana oradaki büyüklerim 'Aşı olur musun?' teklifinde bulundular. Ben de kabul ettim. Bu güzel uygulama için başta sağlık bakanımız ve sağlık müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Ben her zaman dondurma yiyorum. Aşı olurken de dondurma yedim. Sağlık bakanımız beni paylaşmış, ben ve arkadaşlarım çok şaşırdık, arayan çok oldu" dedi.