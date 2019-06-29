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Dondurmacı önündeki aracında ölü bulundu

27 dakika önce

ANTALYA'da, döndurmacı önüne park ettiği aracının içinde uyuduğu sanılan Mehmet Çakmak'ın (79) öldüğü belirlendi.

Dondurmacı önündeki aracında ölü bulundu, System.String[]
ANTALYA'da, döndurmacı önüne park ettiği aracının içinde uyuduğu sanılan  Mehmet Çakmak'ın (79) öldüğü belirlendi.
Olay, saat 17.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi Toroslar Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Çakmak, 07 EOB 23 plakalı hafif ticari aracıyla caddedeki dondurmacıya gelip, buraya park etti. Aracından inen Çakmak, bir süre dolaştı. Daha sonra aracına binen Çakmak, uyumaya başladı. Yaklaşık 2 saat sonra, iş yeri çalışanları durumdan şüphelenerek Mehmet Çakmak'ı aracının camına vurarak uyandırmaya çalıştı. Çakmak'ın hareketsiz halde yatmaya devam etmesiyle çalışanlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince aracının kapısı açılarak yapılan kontrolde, Çakmak'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Olay yerine çağrılan polis ekipleri Çakmak'ın aracında inceleme yaptı. Evinden yeni çıktığı tahmin edilen Mehmet Çakmak'ın aracının içerisinde çantası ve atılmak üzere poşetlenmiş çöp bulundu. Mehmet Çakmak'ın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Çakmak'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:31 Kaynak: DHA
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