Son Dakika Haberleri: Dondurmasını yemeyen çocuğa şiddet kamerada
Son Dakika Güncel Haber

Dondurmasını yemeyen çocuğa şiddet kamerada

30 dakika önce

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde bir markete ait güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler şoke etti.

Dondurmasını yemeyen çocuğa şiddet kamerada, System.String[]
BURSA'nın Nilüfer ilçesinde bir markete ait güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler şoke etti. Görüntülerde bir kadın, 3 yaşlarındaki kız çocuğunu, dondurmasını yemediği için dövüyor, saçını çekip, boğazını sıkıyor.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir markete ait güvenlik kamerası tarafından önceki gün kaydedilen görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi. Görüntülerde bir kadın beraberinde bulunan 12 ve 3 yaşlarındaki 2 kız çocuğuyla marketten alışveriş yapıp, çıkıyor. Kızların annesi olduğu tahmin edilen kadın, elindeki dondurmayı paketinden çıkartarak, 3 yaşlarındaki kız çocuğuna uzatıyor. Ancak çocuk dondurmayı yemek istemiyor. Kadın, çocuğu dövüyor. Daha sonra da küçük kızın saçını çekip, boğazını sıkıyor.
Yaklaşık 5 dakika kız çocuğuna şiddet uygulayan kadın, elindeki dondurmayı yere fırlatıp, çocukları da alarak, gözden kayboluyor.
Market çalışanlarının ihbarı üzerine harekete geçen polis, dayakçı kadını yakalamak için araştırma başlattı.
 


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:40 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kız öğrenciler için bağışlanan ev, Suriyeli erkeklere kiralandı Beşiktaş'ta, "Ayağa kalkmadın" deyip çalışanları darp eden mülk sahibine gözaltı! Etek boyu tartışmasının kahramanı kadın avukat, aynı etekle adliyede poz verdi Beşiktaş'ta patronu tarafından tekme tokat dövülen kadın çalışan konuştu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 14:10:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dondurmasını yemeyen çocuğa şiddet kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]