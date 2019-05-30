Dondurmasını yemeyen çocuğa şiddet kamerada
2 saat önce
BURSA'nın Nilüfer ilçesinde bir markete ait güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler şoke etti.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:07 Kaynak: DHA
BURSA'nın Nilüfer ilçesinde bir markete ait güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler şoke etti. Görüntülerde bir kadın, 3 yaşlarındaki kız çocuğunu, dondurmasını yemediği için dövüyor, saçını çekip, boğazını sıkıyor.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir markete ait güvenlik kamerası tarafından önceki gün kaydedilen görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi. Görüntülerde bir kadın beraberinde bulunan 12 ve 3 yaşlarındaki 2 kız çocuğuyla marketten alışveriş yapıp, çıkıyor. Kızların annesi olduğu tahmin edilen kadın, elindeki dondurmayı paketinden çıkartarak, 3 yaşlarındaki kız çocuğuna uzatıyor. Ancak çocuk dondurmayı yemek istemiyor. Kadın, çocuğu dövüyor. Daha sonra da küçük kızın saçını çekip, boğazını sıkıyor.
Yaklaşık 5 dakika kız çocuğuna şiddet uygulayan kadın, elindeki dondurmayı yere fırlatıp, çocukları da alarak, gözden kayboluyor.
Market çalışanlarının ihbarı üzerine harekete geçen polis, dayakçı kadını yakalamak için araştırma başlattı.
- Bursa
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