Dondurmasını yemeyen çocuğa şiddet kamerada (2)
10 dakika önce
ANNE GÖZALTINA ALINDIBursa'da bir marketin önünde, 3 yaşındaki kızı L.B.'yi, dondurmasını yemediği için döven, saçını çekip, boğazını sıkan ve sosyal medyada tepkileri üzerine çeken anne S.B.(36), Nilüfer ilçesindeki evinde polis tarafından gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:57 Kaynak: DHA
ANNE GÖZALTINA ALINDI
Bursa'da bir marketin önünde, 3 yaşındaki kızı L.B.'yi, dondurmasını yemediği için döven, saçını çekip, boğazını sıkan ve sosyal medyada tepkileri üzerine çeken anne S.B.(36), Nilüfer ilçesindeki evinde polis tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri, anne S.B., ile darp ettiği kızı L.B.'yi sağlık kontrolü için Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne götürdü. Burada L.B. için darp raporu, gözaltındaki anne S.B. için de sağlık raporu alındı. Anne L.B.'nin hastaneye getirildiği sırada şapka ve gözlük takarak kameralardan gizlenmesi dikkat çekti. Anne ve kızı daha sonra ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,
Şişli'de iki gündür kendisinden haber alınamayan elektrikçi, evinde ölü bulundu
Beşiktaş'ta patronu tarafından tekme tokat dövülen kadın çalışan konuştu
Bahreynli milyoner sokak lambasında ders çalışan çocuğa ev bağışladı
Sevgilisinin 'ayrılalım' dediği polis intihara kalkıştı