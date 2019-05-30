Son Dakika Haberleri: Dondurmasını yemeyen çocuğa şiddet kamerada (EK)
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Dondurmasını yemeyen çocuğa şiddet kamerada (EK)

47 dakika önce

ANNE GÖZALTINA ALINDIBursa'da bir marketin önünde, 3 yaşındaki kızı L.B.'yi, dondurmasını yemediği için döven, saçını çekip, boğazını sıkan ve sosyal medyada tepkileri üzerine çeken anne S.B.(36), Nilüfer ilçesindeki evinde polis tarafından gözaltına alındı.

Dondurmasını yemeyen çocuğa şiddet kamerada (EK), System.String[]


ANNE GÖZALTINA ALINDI
Bursa'da bir marketin önünde, 3 yaşındaki kızı L.B.'yi, dondurmasını yemediği için döven, saçını çekip, boğazını sıkan ve sosyal medyada tepkileri üzerine çeken anne S.B.(36), Nilüfer ilçesindeki evinde polis tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri, anne S.B., ile darp ettiği kızı L.B.'yi sağlık kontrolü için Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne götürdü. Burada L.B. için darp raporu, gözaltındaki anne S.B. için de sağlık raporu alındı. Anne L.B.'nin hastaneye getirildiği sırada şapka ve gözlük takarak kameralardan gizlenmesi dikkat çekti. Anne ve kızı daha sonra ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:55 Kaynak: DHA
Bursa, Polis, Anne, Güncel
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