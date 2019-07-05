Son Dakika Haberleri: Dondurmayı yalayıp geri koydu 20 yıla kadar hapsi isteniyor
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Dondurmayı yalayıp geri koydu 20 yıla kadar hapsi isteniyor

1 saat önce

Amerika Bİrleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki geçtiğimiz hafta bir markette dolaptan çıkardığı dondurmayı yalayıp geri yerine koyan genç kızın 20 yıla kadar hapsi ve 10 bin dolar para ceası ödemesi isteniyor.

Dondurmayı yalayıp geri koydu 20 yıla kadar hapsi isteniyor, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde geçtiğimiz hafta bir markette dolaptan çıkardığı dondurmayı yalayıp geri koyan genç kızın, 20 yıla kadar hapis ve 10 bin dolar para cezasına çarptırılabileceği duyuruldu.

Arkadaşı tarafından telefonla filme alınan genç kızın görüntüleri sosyal medyada 11 milyon kişi tarafından izlendi ve paylaşılmaya devam ediliyor. Görüntüler üzerine genç kızı arayan Teksas polisi, perşembe günü olaya ilişkin yaptığı açıklamada bu kişinin gıda ürünlerinin güvenliği ile oynamak suçundan 2 yıldan 20 yıla kadar hapis istemi ile yargılanacağı duyurdu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:22 
Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Dünya
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