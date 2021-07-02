Dondurmayla serinleyenler maziye yolculuk yapıyor

Denizli'de yaşayan Turan Çetin, Muğla'da yediği dondurmadan etkilenerek küçüklüğünden beri biriktirdiği antika eşyalarıyla dükkan açtı. Dondurma ve antika eşyalarla bütünleşen dükkanda, doldurmayla serinleyenler maziye yolculuk yapıyor.

Denizli'de yaşayan emekli demir ustası 56 yaşındaki Tura Çetin, küçükken babasının başkasına hediye ettiği radyoyu sıfır radyo ile değiştirerek geri aldıktan sonra antikaya merak sarıp biriktirmeye başladı. Oğluyla beraber 4 sene önce Muğla'nın Ula ilçesinde giden Çetin, burada 'Dondurmam Kaymak' filminin dondurmasından etkilenerek dükkan açma kararı aldı. Denizli'ye gelen Çetin, dondurma dükkanın hem farklı olması hem de antika eşyalarının sergilenmesi için bütünlük kurarak antikalı dondurma dükkanı açtı. Dükkanı farklı bir görünüme bürüyen Çetin, bu sayede gelen müşterilerini adeta geçmişe götürmeye başladı.

Dondurma yemek için dükkana gelen Hüseyin Songür, eski eşyaların çok değerlendirilip çocukluklarını hatırladıklarını ifade ederek, "Geçen yıldan beri duymuştuk geliyoruz. Denedik dondurmalar güzel. Denizli'deki sayılı dondurmacılar dan biri. İnsanı çekende buradaki antikalar. Az önce eşime de söyledim, otantik bir havası var. Bizim evimizde eski dediklerimiz burada daha çok değerlendirilmiş. Dönüşüm olarak çok güzel ve iyi hava katmış. İnsan eskilere gidiyor, yani buraya geldiğinde çocukluğunu hatırlayabiliyor" dedi.

"Antikalarla beraber bütünlük haline getirdik"

Topladığı antika eşyalarını dükkan sayesinde sergileyip geçmişi hatırlattıklarını belirten Çetin, "Benim eskilere karşı hobim olarak antika üzerine görsel açısından sevdim. Bu şekilde antikaları toplayıp biriktirerek daha sonra ilerde mekan açarsak hem bunları sergilemek, hem de eski malzemeleri tanıtmak adına ve öğretmek amacıyla mekan olarak düşünmüştük. Bunun yanı sıra oğlum ile beraber Muğla'nın Ula ilçesi tarafını gezerken Ula'da Dondurmam Kaymak filmini dondurmasını tattık. Daha sonra doğallığını, böğürtlenden kavundan yapılarak katkı maddesi olmadığını gördük. Dedik ki Denizli'de de hem dondurmam kaymak filmini bir versiyonu ve doğallığıyla beraber Denizli'de bir yer aldık. Bunları antikalarla beraber bütünlük haline getirdik. Biz burada her gelen insanlara antikayı tanıttık. Tabi alıcılarda oluyor soruyorlar satılık mı diye biz satmıyoruz sizde varsa biz parasıyla alırız diyoruz. ya da hediye olarak alıyoruz tanıtıyoruz. Çünkü bizim amacımız gençlere antikalarımızı geçmişimizi hatırlatmak. Bu eşyaları ben geçmişe dönersek 10 yaşında hobi amaçlı babamın radyosuyla başladım. Babam hediye etmişti birisine geri aldım ve karşılığında yeni radyo vermiştim. Düşkünlüğüm böyle küçük yaşta başlamıştı" diye konuştu. - DENİZLİ