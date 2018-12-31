Son Dakika Haberleri: Dondurucu Kar ve Metrelerce Karda Nöbet Tutan Kahramanlardan Türkiye'ye Yeni Yıl Mesajı

Dondurucu Kar ve Metrelerce Karda Nöbet Tutan Kahramanlardan Türkiye'ye Yeni Yıl Mesajı

2 saat önce

Dondurucu kar ve metrelerce karda nöbet tutan kahramanlardan Türkiye'ye yeni yıl mesajıHAKKARİ - Hakkari'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve dondurucu havaya rağmen şehrin güvenliğini sağlayan özel harekat polislerinden yeni yıl mesajı var.

Dondurucu kar ve metrelerce karda nöbet tutan kahramanlardan Türkiye'ye yeni yıl mesajı

HAKKARİ - Hakkari'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve dondurucu havaya rağmen şehrin güvenliğini sağlayan özel harekat polislerinden yeni yıl mesajı var.
Hakkari'nin üs bölgelerinde konuşlandırılan İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü polisleri, 24 saat boyunca nöbet tutarak adeta kuş uçurtmuyor. Gece gündüz demeden kar yağışı ve dondurucu havaya rağmen elleri tetikte şehir merkezini gözetleyen özel harekat polisleri, etrafı dağlarla çevrili üs tepelerde kar yağışı altında yeni yıla giriyor.
Teknolojik silah, araç ve gereçlerle dosta güven, düşmana korku salan özel harekat polisleri, tüm Türk milletinin yeni yılını kutladı.
Özel harekat polisleri, verdikleri mesajda; "Hakkari özel harekat polisleri olarak yüce Türk milletinin yeni yılını kutluyoruz. Yeni yılın hepimize barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz. Şartlar ne olursa olsun biz her zaman buradayız ve burada olacağız. Şartlar ne olursa olsun mücadelemiz devam edecek" dediler.
"O mübarek bayrak, işte bu bayrak!" adlı şiiri de seslendiren özel harekat polisleri, kar yağışı altında yeni yıla nöbet tutarak girdiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:31 Kaynak: İHA

Türkiye, Güncel
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