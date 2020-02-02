Dondurucu soğuk, kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor - KARS - Son Dakika

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Dondurucu soğuk, kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor - KARS
21 dakika önce
Sarıkamış'tan genel görüntü Buz sarkıtları Karla kaplanan araçlar Buz tutan camlar Camların fön makinesiyle açılması Ekiplerin karla mücadelesi - KarsKar yağışının ardından hava sıcaklığının sıfırın altında 22 dereceye düştüğü Kars'ta, bazı araçlar dondu.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 12:00 Kaynak: AA
Sarıkamış'tan genel görüntü
Buz sarkıtları
Karla kaplanan araçlar
Buz tutan camlar
Camların fön makinesiyle açılması
Ekiplerin karla mücadelesi - Kars
Kar yağışının ardından hava sıcaklığının sıfırın altında 22 dereceye düştüğü Kars'ta, bazı araçlar dondu. Sarıkamış ilçesinde de bina çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu, ev ve iş yerlerin camları buz tuttu.
Bazı vatandaşlar saç kurutma makinesiyle camlardaki buzu çözmeye çalıştı.
Sarıkamış Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar küreme çalışması başlattı.
Bu arada kuşlar ve yaban ördeklerinin yiyecek bulmakta zorlandığı dikkati çekti.
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