Dondurucu soğuk, kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor - KARS - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dondurucu soğuk, kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor - KARS - Son Dakika

Dondurucu soğuk, kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor - KARS

21 dakika önce

Sarıkamış'tan genel görüntü Buz sarkıtları Karla kaplanan araçlar Buz tutan camlar Camların fön makinesiyle açılması Ekiplerin karla mücadelesi - KarsKar yağışının ardından hava sıcaklığının sıfırın altında 22 dereceye düştüğü Kars'ta, bazı araçlar dondu.

Sarıkamış'tan genel görüntü

Buz sarkıtları

Karla kaplanan araçlar

Buz tutan camlar

Camların fön makinesiyle açılması

Ekiplerin karla mücadelesi - Kars

Kar yağışının ardından hava sıcaklığının sıfırın altında 22 dereceye düştüğü Kars'ta, bazı araçlar dondu. Sarıkamış ilçesinde de bina çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu, ev ve iş yerlerin camları buz tuttu.

Bazı vatandaşlar saç kurutma makinesiyle camlardaki buzu çözmeye çalıştı.

Sarıkamış Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar küreme çalışması başlattı.

Bu arada kuşlar ve yaban ördeklerinin yiyecek bulmakta zorlandığı dikkati çekti.

Dondurucu soğuk, kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor - KARS

Sarıkamış, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 12:00 Kaynak: AA
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