Dondurucu soğuk ve yoğun sis nedeniyle oluşan kırağı kartpostallık görüntüler oluştururdu - Son Dakika

Dondurucu soğuk ve yoğun sis nedeniyle oluşan kırağı kartpostallık görüntüler oluştururdu
20.12.2020 11:55
Dondurucu soğuk ve yoğun sis nedeniyle oluşan kırağı kartpostallık görüntüler oluştururdu Sivas'ta dondurucu soğuk ve yoğun sis nedeniyle oluşan kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Dondurucu soğuk ve yoğun sis nedeniyle oluşan kırağı kartpostallık görüntüler oluştururdu
SİVAS - Sivas'ta dondurucu soğuk ve yoğun sis nedeniyle oluşan kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Sivas'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye kadar düştü. Soğukla birlikte yoğun sis de oluştu. Sivaslılar güne, dondurucu soğuğun yoğun sisle birleşmesi ile ortaya çıkan kırağının neden olduğu beyaz örtü ile uyandı. Kırağının beyaza bürüdüğü kent merkezi Yenişehir Mahallesi'nde kartpostallık görüntüler oluştu. Güne erken saatlerde başlayan vatandaşlar, kırağıyla kaplanan araçlarının camlarını temizleyerek güne başladı.
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