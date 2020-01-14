Dondurucu soğuklar - Son Dakika

Ağrı ve Kars'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Dondurucu soğukların yaşandığı Ağrı'da, petrol istasyonlarında park halinde bekleyen çok sayıda tırın yakıt deposu dondu. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü kentte, bazı tır sürücüleri de donmaması için sabaha kadar araçlarını çalışır vaziyette tuttu.

Tır sürücüsü Hüseyin Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte havaların çok soğuk olduğunu ve araçlarının donmaması için 24 saat kontak kapatmadıklarını belirterek "Diğer tırların hepsi dondu. Klima bile araçları ısıtamadı. Acayip bir soğuk var. Kontak kapatsaydık bütün araçlar donacaktı. Araçlarımız dijital olduğu için çalışmazlardı. Donan bazı tırları çekiciyle belediyenin garajına çektiler." dedi.

Kars

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 24 dereceye düştüğü Kars'ta da doğa kırağıyla kaplandı. Soğuk hava nedeniyle kent sakinleri araçlarını halı, battaniye ve branda ile örterek soğuktan korumaya çalıştı, ev ve iş yerlerinin camları buz tuttu.

Vatandaşlardan Gökhan Şimşek, hava sıcaklığının oldukça düştüğünü belirterek, "Hava bugün çok soğuk, araçların camları buz tuttu. Banka kartıyla buzları kazıdım. Hava çok soğuk, herkesin dikkatli olması gerekiyor." dedi.