Dondurucu Soğuklar Yaşamı Olumsuz Etkiliyor
28 dakika önce
Muş'ta kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Muş'ta kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü kentte, binaların çatısında buz sarkıtları oluştu, birçok su şebekesi dondu.
Muş Ovası'ndan geçen Karasu Nehri kısmen donarken, nehrin yakınlarındaki ağaçların dalları da buz tuttu.
Vatandaşlardan Mehmet Özdemir, özellikle gece etkili olan soğuklardan dolayı evlerdeki su şebekelerinin donduğunu, suyun akması için su şebekelerini pürmüzle çözmeye çalıştığını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:06 Kaynak: AA
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