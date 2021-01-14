Dondurucu soğuklar yerini kar yağışına bıraktı - Son Dakika

Dondurucu soğuklar yerini kar yağışına bıraktı

14.01.2021 12:34

Dondurucu soğuklar yerini kar yağışına bıraktı Bir süredir Ağrı'yı etkisi altına alan dondurucu soğuklar yerini kar yağışına bıraktı.

Dondurucu soğuklar yerini kar yağışına bıraktı

AĞRI - Bir süredir Ağrı'yı etkisi altına alan dondurucu soğuklar yerini kar yağışına bıraktı.

Kışın en sert geçtiği illerden biri olan Ağrı'da dondurucu soğukların ardından yağması beklenen kar yağışı başladı. Günün erken saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışının, eksi 20 dereceyi bulan hava sıcaklıklarını mevsim normallerine döndürmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde de aralıklarla yağması beklenen kar yağışı, kent merkezinde kartpostallık görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Dondurucu soğuklar yerini kar yağışına bıraktı
Dondurucu soğuklar yerini kar yağışına bıraktı
Dondurucu soğuklar yerini kar yağışına bıraktı
Dondurucu soğuklar yerini kar yağışına bıraktı

Ağrı, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Dondurucu soğuklar yerini kar yağışına bıraktı - Son Dakika


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