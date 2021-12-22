Dondurucu soğuklarda evsizlere İzmir Büyükşehir Belediyesi kucak açıyor - Son Dakika
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Dondurucu soğuklarda evsizlere İzmir Büyükşehir Belediyesi kucak açıyor

22.12.2021 17:25
Dondurucu soğuklarda evsizlere İzmir Büyükşehir Belediyesi kucak açıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kışın bu soğuk günlerinde barınma olanağı bulunmayan yurttaşlara bir kez daha kapılarını açtı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kışın bu soğuk günlerinde barınma olanağı bulunmayan yurttaşlara bir kez daha kapılarını açtı. Son iki günde Geçici Konuk Evi'ne sığınanların sayısı artarken, personel ve yatak sayısı artırılarak gerekli önlemler alındı.

Ülke genelinde etkisini gösteren kara kış, İzmir'de de yaşamı zorlaştırıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kapılarını 24 saat boyunca açık tuttuğu Müyesser Turfan Geçici Konuk Evi ise sokakta yaşayan yurttaşlar için sığınacak ve yaşama tutunacak bir çatı oluyor. Son iki günde etkisini gösteren soğuk havayla birlikte Geçici Konuk Evi'ni ziyaret edenlerin sayısı 55'e yükseldi. Büyükşehir Belediyesi, artan talebi karşılamak için personel ve yatak sayısını artırarak gerekli önlemleri aldı.

"Yaşama daha sıkı tutunmalarını sağlıyoruz"

Sıcaklıkların düşmesiyle Müyesser Turfan Geçici Konukevi'yle beraber hizmet alımı yapılan otellerde de evsiz yurttaşlara konaklama hizmeti verdiklerini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Volkan Sert, "Buraya konuk olarak aldığımız yurttaşların hepsinin ayrı bir hikayesi var. Kimi sevgi yoksunluğu yaşıyor. Biz burada aynı zamanda psikolojik destek hizmeti vererek onların yaşama daha sıkı tutunmalarını sağlıyoruz. Evsiz yurttaşlarımıza aile ortamını yaşatmaya çalışıyoruz. Sıcak bir yuva sunuyoruz" dedi.

"Bize burada çok iyi bakıyorlar"

15 yıldır sokakta yaşadığını söyleyen Cevdet Yıldız, "Üç yıldan beri her kış İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin konuk evinde kalıyorum. Arkadaş da edindim. Çay içiyoruz, yürüyüş yapıyoruz. Burası çok rahat" şeklinde konuştu.

61 yaşındaki Mahmut Taşsu ise annesinin vefatından sonra hiç evinin olmadığını ve 17 yıldan beri sokakta yaşadığını ifade ederek, "Buraya gelmeden önce şişe ve kutu topluyordum. Şimdi Allah razı olsun diyorum. Bize burada çok iyi bakıyorlar. Yeme, içme, kıyafet gibi ihtiyaçlarımızı da karşılıyorlar" diye konuştu. Mustafa Çeken de "Dar günlerimizde burası bize kucak açıyor. 20 yıldır sokaklarda yaşıyorum. Altı aydır ise burada kalıyorum. İnsana değeri burada gördüm. Aile gibi bir ortam var. Arkadaşlarımızın hastalıklarıyla dahi ilgileniyorlar "dedi.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı Örnekköy'deki Müyesser Turfan Geçici Konuk Evi, çeşitli kaynaklardan gelen ihbarları da değerlendirerek sokakta yaşayan evsiz yurttaşları, bulunduğu yerden alıyor ve onlara barınma olanağı sağlıyor. Merkeze gelenlerin öncelikle sağlık kontrolleri yapılıyor, yemek ve barınma ihtiyaçları karşılanıyor. Tedavi gerektiren durumlarda ise Eşrefpaşa Hastanesi devreye giriyor. Konuk Evi'ne gündüz saatlerinde 361 71 51, mesai saatleri dışında 361 00 82 ya da Hemşeri İletişim Merkezi'nin (HİM) 444 40 35 numaralı telefonundan erişilebilir.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Dondurucu soğuklarda evsizlere İzmir Büyükşehir Belediyesi kucak açıyor - Son Dakika

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