Dondurucu soğuklarda safari gezintisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dondurucu soğuklarda safari gezintisi - Son Dakika

Dondurucu soğuklarda safari gezintisi

6 saat önce

Erzincan'da kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar ATV motorlarla çıktıkları Ergan Dağı'nda safari yaparak karın keyfini çıkardılar.

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Erzincan'da kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar ATV motorlarla çıktıkları Ergan Dağı'nda safari yaparak karın keyfini çıkardılar.


Erzincan'da dün gece saatlerinde etkili olan kar yağışını keyfe dönüştürmek isteyen vatandaşlar Ergan Dağı eteklerine 4x4 ATV motorlarla tırmandılar. Sıfırın altında 27 derece dondurucu soğuklara aldırış etmeyen vatandaşlar dağın eteklerinde gezinti yaptı. Zaman zaman ATV motorlarla kara saplanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Uzun ve zor bir yolculuk yaptıklarını ifade eden vatandaşlar, amaçlarının yaban hayvanlarını doğal ortamlarında görmek istediklerini söylediler.


Adrenalin dolu zaman geçirdiklerini belirten Mücahit Özdemir, "Uzun zamandır yoğun kar yağışını bekliyorduk. Dün gecede beklediğimiz kar yağışı etkisini gösterdi. Bizde arkadaşlarla ATV motorlarla gezintiye çıktık. Amacımız yaban domuzu, kurt ve tavşan gibi yaban hayvanlarını yakından görmekti. Zaman zaman zorlandık ama keyif aldık diyebiliriz." diye konuştu.


Öte yandan uzun zamandır yoğun kara hasret kalan Erzincanlı iki arkadaş karın üzerine masa kurup kar yağışının keyfini çıkardılar. - ERZİNCAN

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 06:11 Kaynak: İHA
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