Dondurucu soğuklarda sırtında ot taşıyarak hayvanlarını besliyor - Son Dakika

Dondurucu soğuklarda sırtında ot taşıyarak hayvanlarını besliyor

AĞRI - Ağrı'nın yüksek kesimlerinde besicilik yapan vatandaşlar, etkili olan dondurucu soğuklara rağmen hayvanlarını ihmal etmeyerek zor şartlarda hayvanlarını beslemeye çalışıyor.

Kışın en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı'da dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, köylerde yaşayan vatandaşların zorlu kış mesaisi de başladı. Merkeze bağlı Tezeren köyünde yaşayan besiciler ise eksi 30 dereceyi bulan dondurucu soğuklarda sırtlarında ot taşıyıp hayvanlarını besleyerek, tek geçim kaynakları olan hayvancılığı sürdürmeye çalışıyor.

"Eksi 30 dereceyi bulan soğuklarda hayvanlarımızı yemliyoruz"

Eksi 30 dereceyi bulan dondurucu soğuklarda sırtlarında ot taşıyarak, zor şartlar altında hayvanlarını beslemeye çalıştığını söyleyen köylülerden biri olan Burhan Karakuş, "Gördüğünüz gibi hayvancılıkla, çiftçilikle uğraşıyoruz. Her sabah saat 6 buçuk 7 gibi uyanıp eksi 30 dereceyi bulan soğuklarda hayvanlarımızı yemliyoruz. Saat 11 gibi tekrar içeriye alıyoruz. Saat 2 gibi tekrar çıkarıyoruz, 4 gibi tekrar hayvanlarımızı içeriye alıyoruz. Bu soğuklarda, zor şartlar altında uğraşıyoruz. Bu bizim gelir kaynağımız, başka bir gelirimiz yok. Kar yağar yağmaz hayvanlarımızı içeriye alıyoruz. Bu köy yerinde zor şartlar altında yaşıyoruz. Zorlanıyoruz. Evimizin geçimini mi yapalım, hayvanların boğaz ihtiyacını mı karşılayalım. Mecburen bizim bu işle uğraşmamız lazım. Çocukların eğitim ihtiyacı var, evimizin ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçları da hayvancılık yaparak karşılıyoruz. Otları sırtımızda taşıyarak getirip hayvanları besliyoruz." İfadelerine yer verdi.

Kışın zor şartlar altında çalışarak hayvanlarını yaza hazırladıklarını söyleyen Burhan Karakuş, tek geçim kaynağı olan hayvancılık mesleğini yaparak ailesinin geçimini sağladığını söyleyerek, "Bizim bu hayvancılıkla uğraşmamızdaki amacımız kuzusunu almak, sezon içerisinde bir gelirimiz olmadığı için hayvanın boğaz ihtiyacını karşılayıp yaza hazırlıyoruz. Yetkililerin de çiftçilere yardım etmesini istiyoruz. Benim okula giden çocuklarım var. Pandemiden dolayı internet üzerinden eğitim alması lazım. Bu yüzden birçok masrafa girdik. İnternet ve bilgisayar ihtiyaçlarını karşıladık. Bunları çocuklarımızın geleceği için mecburen yapmak zorundayız. Bizim de bunları karşılamak için tek gelir kaynağımız hayvancılık. Benim şu anda 70 tane koyunum var. Eksi 30-35 dereceyi bulan soğuklarda bu hayvanları beslemeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.