Üye Girişi
Dondurucu soğuklarda Tropikal Kelebek Bahçesi ziyaretçisinin içini ısıtıyor - Son Dakika

Dondurucu soğuklarda Tropikal Kelebek Bahçesi ziyaretçisinin içini ısıtıyor

26.12.2021 10:58

Konya'da kurulu Tropikal Kelebek Bahçesinde, sabit artı 28 derece sıcaklık ile bahçedeki ekvatoral iklim her mevsim korunuyor.

Konya'da kurulu Tropikal Kelebek Bahçesinde, sabit artı 28 derece sıcaklık ile bahçedeki ekvatoral iklim her mevsim korunuyor.

Karasal ikliminin sertliğiyle ünlü Konya'da, kış ayları kar yağışlı ve soğuk geçiyor. Kelebek Bahçesi ise yaz veya kış demeden her şart ve koşulda 28 derece sıcaklıkta olacak şekilde ayarlanıyor.

Selçuklu Belediyesi tarafından yaptırılan bahçede, farklı ölçülerde 1730 camın kullanılmasıyla içeride bulunan ziyaretçilerin yürüyüş güzergahını kullanırken dış ortamla bağ kurması sağlanıyor.

Ekvatoral iklim şartlarında 40 farklı türde 20 bin kelebeğin, 195 civarında bitki türünün, kral yılan, dev salyangoz, leopar geko gibi canlıların yaşadığı bahçe, kar yağdığında beyaz örtü içinden geçerek girilen özel bir ortam sunuyor.

Tropikal Kelebek Bahçesi biyologlarından Pınar Öğe, AA muhabirine, ziyaretçilerin dışarının sıcaklığından bağımsız olarak her zaman 28 derece sıcaklık ve yüzde 80 nem oranlarına sahip bahçede gezilerini tamamlayabildiklerini söyledi.

Kar yağışının hakim olduğu günlerde bile insanların içerde kısa kollu yazlık giysileriyle dolaşabildiğine dikkati çeken Öğe, "Ziyaretçiler içerdeki sıcak havanın aksine dışarda bulunan kar manzarasını camlar sayesinde izleyebiliyor. Dışardaki hava koşulları ne olursa olsun bu durum bizi etkilememektedir. Özel bir ısıtma sistemine sahip bahçemizde yaz aylarında da kış aylarında da aynı koşulları sunabiliyoruz. Bahçe içinde gezi güzergahımız boyunca hem içerinin hem de dışarının keyfini çıkartmak mümkün." dedi.

Öğe, dışarısı ne kadar soğuk olursa olsun içeride her zaman tropikal iklimin hakim olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ziyaretçilerimizin yağmur, kar, çamur veya rüzgar demeden hiç tereddütsüz ziyaret edebilecekleri bir ortamdayız. İnsanların günlük hayatın zorluklarından sıkıldıklarında, gezmek için farklı rotalar aradıklarında Konya Tropikal Kelebek Bahçesi uğrayacakları çok özel bir mekan. Bahçemiz, gezi alanı 3 bin 500 metrekare olan, 7 bin 600 metrekarelik kullanım alanına sahip bir mekan. Filipinler, Kenya ve Kosta Rika gibi ülkelerden gelen kelebekleri görme şansını bulmak mümkün. İnsanlar burada sadece kelebekleri görmekle kalmayacaklar, aynı zamanda böcek müzesini gezebilecekler. Çocuklar için son derece eğlenceli sinema gösterimimize katılma şansına sahip olacaklar. Ayrıca ziyaretçilerimizi 50'si Türkiye'de sadece burada görülebilecek 195 civarında bitki türünü görebilecekler."

Dondurucu soğuklarda Tropikal Kelebek Bahçesi ziyaretçisinin içini ısıtıyor
Dondurucu soğuklarda Tropikal Kelebek Bahçesi ziyaretçisinin içini ısıtıyor
Dondurucu soğuklarda Tropikal Kelebek Bahçesi ziyaretçisinin içini ısıtıyor
Dondurucu soğuklarda Tropikal Kelebek Bahçesi ziyaretçisinin içini ısıtıyor

YORUMLAR
500

Konya, Bahçe, Bitki, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dondurucu soğuklarda Tropikal Kelebek Bahçesi ziyaretçisinin içini ısıtıyor - Son Dakika


Ahmet Ağaoğlu: Caner Erkin, Trabzonspor'u rüyasında görür Ahmet Ağaoğlu: Caner Erkin, Trabzonspor'u rüyasında görür         
12:31
5 zincir markete "sebepsiz zam" cezası! 5 zincir markete "sebepsiz zam" cezası!         
09:06
Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in doğum gününü kutladı, fotoğraflar sosyal medyanın gündeminde Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in doğum gününü kutladı, fotoğraflar sosyal medyanın gündeminde         
08:59
KOM'dan Sarallar suç örgütüne 'Tırpan' operasyonu! KOM'dan Sarallar suç örgütüne 'Tırpan' operasyonu!         
08:55
Fırat Aydınus iddialarına Rıdvan Dilmen fena sinirlendi: Dünyanın en büyük yalanı Fırat Aydınus iddialarına Rıdvan Dilmen fena sinirlendi: Dünyanın en büyük yalanı         
20:27
Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı         
18:06
Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı         
14:40
Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı         
12:31
Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı         
11:41
Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi! Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi!         
11:32
Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var         
10:49
Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı         
10:49
Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri         
10:36
Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir? Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?         
10:36
Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti         
10:34
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
08:49

Son Dakika Haberleri
12:31 Orkestra şefini 10 yıl sigortasız çalıştırdığı için davalık olan Fatih Ürek'e kötü haber!
12:30 Ahmet Ağaoğlu: Caner Erkin, Trabzonspor'u rüyasında görür
12:12 TESK Başkanı Palandöken'den dövizin düşmesi sonrasında gelmeyen indirimlere tepki geldi
11:55 Fenerbahçe, protestoya hazırlanan taraftarlarına seslendi
11:27 Dedektöründe gariplik olduğunu fark eden defineci, mezarı kazmaya başladı!
11:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin babasına telefon: Ne gerekiyorsa yapılacak
11:15 Sevgilisinin ailesiyle tanışan Dilan Çiçek Deniz, görümcesi ve kayınpederiyle pozlarını paylaştı
11:09 Mesut Özil ısrar etti, Ali Koç 3 yıllık teklif yaptı!
10:54 Zincir market çalışanlarının paylaştıkları video gündem oldu
10:36 Kümese dalan yılan önüne çıkan 3 güvercini de paramparça etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2021 12:39:15. #1.12#
SON DAKİKA: Dondurucu soğuklarda Tropikal Kelebek Bahçesi ziyaretçisinin içini ısıtıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement