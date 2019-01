Dondurucu soğuklardan olumsuz etkilenen sokak hayvanlarını her gün elleriyle besliyor-Kayatürk, herkesi sokak hayvanları ve yaban hayvanlarına karşı daha fazla duyarlı olmaya davet etti.ARDAHAN - Doğu Anadolu Bölgesi 'ni etkisi altına alan kar yağışı ve Sibirya soğukları hayvanları da olumsuz etkiliyor. Ardahan 'da bir esnaf aç kalan sahipsiz köpek ile yavrularını ve kedileri her gün besliyor.Ardahan'da son günlerde kar yağışının ardından etkili olan Sibirya soğukları yaşamı olumsuz etkilerken, hava sıcaklıkları eksi 28 dereceye kadar düşüyor. Olumsuz hava şartlarından en çok etkilenen ise sokak hayvanları oluyor. Sokakta yaşayan kedi ve köpekler soğuktan hareket dahi edemezken, yemek bulmakta zorlanıyor.Soğuk hava sebebiyle aç kalan sahipsiz köpek ile yavrularını ve kedileri besleyen Ardahanlı esnaf Turgut Kayatürk, soğuk kış aylarında insanların dışarıda yaşayan hayvanlara sahip çıkması gerektiğini söyledi. Anne köpek ile yavrularını ve kedileri her gün aldığı süt, ekmek ve yiyeceklerle beslediğini söyleyen Kayatürk, dışarıda yaşayan anne köpek ve yavrularını kapalı bir alan bularak soğuktan korunmalarını sağladığını da ifade etti. Kayatürk, "Dışarıda yaşıyorlardı. Bunları buraya getirdik yavrularıyla beraber. Süt, ekmekle beslemeye çalışıyorum. Gerçekten günah, soğukta bu hayvanlar çaresiz. Bunu reklam olsun diye değil; bu soğuk havada hayvanlara, köpeklere, kedilere Allah rızası için yardım ediyorum. Yemekhaneler var, çöpe dökeceklerine bu soğuklarda yaşam mücadelesi veren hayvanlara versinler" dedi.Kayatürk, herkesi sokak hayvanları ve yaban hayvanlarına karşı daha fazla duyarlı olmaya davet etti.