Dondurucu soğukların etkisiyle ağaçların dalları buz tuttu - Son Dakika

Arpaçay ilçesine bağlı köylerde yaşayan besiciler de kar örtüsünün olmadığı yerlerde hayvanlarını otlatmaya çalıştı.

Faikbey ile Haydar Aliyev caddelerinde bina çatılarındaki kar suların eriyerek düştüğü bazı ağaçların dalları buzla kaplandı.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü ildeki ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu.

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