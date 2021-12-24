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Dondurucu soğukların yaşandığı Erzurum'da sahipsiz hayvanlara "sıcak yuva" imkanı - Son Dakika

Dondurucu soğukların yaşandığı Erzurum'da sahipsiz hayvanlara "sıcak yuva" imkanı

24.12.2021 17:22

Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı "Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi", dondurucu soğukların yaşandığı kentte sokak hayvanlarına ve bakıma ihtiyacı olan hayvanlara yuva oluyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı "Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi", dondurucu soğukların yaşandığı kentte sokak hayvanlarına ve bakıma ihtiyacı olan hayvanlara yuva oluyor.

Palandöken ilçesindeki 13 dönüm arazide yaklaşık 15 yıldır hizmet veren merkezdeki görevliler, kent merkezi ya da ilçelerden gelen ihbarları değerlendirerek ya da yaptıkları kontroller sırasında sahipsiz hayvanları topluyor.

Merkeze getirilen hayvanlar daha sonra görevlilerce sağlık kontrolünden geçiriliyor ve yarası olduğu için acil müdahale gereken hayvanlara gerekli tıbbı müdahale yapılıyor.

Toplum sağlığı için öncelikle sahipsiz hayvanların toplandığı merkezde, kontrolsüz üremeyi engellemek için kısırlaştırma yapmanın yanı sıra hayvanlara kuduz ve parazit aşısı yapılıyor.

Yaklaşık 15-20 gün rehabilite edilen ve tedavileri yapıldıktan sonra alındıkları yerlere bırakılan hayvanlardan bazıları sahiplendirme hizmeti de yapılıyor.

Yıl boyunca hizmet verilen merkezde, 7 veteriner hekim, 20 personel ve 3 araç ile hizmet veriliyor. Normalde 300 hayvan kapasitesine sahip merkezde yıllık ortalama 3 bin kedi ve köpek misafir ediliyor.

Özellikle kış aylarında hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da, hayvanların beslenme ihtiyaçlarının yanı sıra soğuktan korunmaları için de önlemler alınıyor. Bazı hayvanlar yerden ısıtma sistemi bulunan alanlarda kontrol altına alınıyor.

Merkez çalışan ekipler ayrıca, kış aylarında hayvanların aç kalmalarına engel olmak için sahada yemleme çalışması da yapıyor.

Dondurucu soğukların yaşandığı Erzurum'da sahipsiz hayvanlara sıcak yuva imkanı
Dondurucu soğukların yaşandığı Erzurum'da sahipsiz hayvanlara sıcak yuva imkanı
Dondurucu soğukların yaşandığı Erzurum'da sahipsiz hayvanlara sıcak yuva imkanı
Dondurucu soğukların yaşandığı Erzurum'da sahipsiz hayvanlara sıcak yuva imkanı

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Rehabilitasyon Merkezi, Veteriner, Erzurum, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dondurucu soğukların yaşandığı Erzurum'da sahipsiz hayvanlara 'sıcak yuva' imkanı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dondurucu soğukların yaşandığı Erzurum'da sahipsiz hayvanlara "sıcak yuva" imkanı - Son Dakika
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