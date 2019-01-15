Son Dakika Haberleri: Dondurucu Soğukta Altyapı Çalışması

Dondurucu Soğukta Altyapı Çalışması

1 saat önce

Hakkari Belediyesi ekipleri, dondurucu havaya rağmen mesai gözetmeksizin çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Dondurucu Soğukta Altyapı Çalışması, System.String[]
Hakkari Belediyesi ekipleri, dondurucu havaya rağmen mesai gözetmeksizin çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Son yılların en büyük kar yağışına sahne olan Hakkari'de, belediye ekipleri de dondurucu havada çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, olası şiddetli yağışlara karşın kent merkezinde mazgalları temizledi.

Dondurucu havaya rağmen mazgalları yerinde söken ve altlarını temizleyen belediye ekipleri, yağışlara karşı tüm önlemleri aldığını belirten belediye yetkilileri, "Devam eden yağışlara karşı hazırlıklarımıza hız vermiş durumdayız. Ekiplerimiz yağmur suyu tahliye mazgallarında temizlik işlemi gerçekleştirdi. Amacımız, şiddetli bir yağmura karşı yağmur suyunun yer altına daha kolay ulaşmasını sağlamaktır" şeklinde konuştular. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:23 Kaynak: İHA

Hakkari, Güncel
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