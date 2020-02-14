Dondurucu soğukta annelerini kaybeden yavru köpeklere belediye sahip çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dondurucu soğukta annelerini kaybeden yavru köpeklere belediye sahip çıktı - Son Dakika

Dondurucu soğukta annelerini kaybeden yavru köpeklere belediye sahip çıktı

6 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde dondurucu soğukta anneleri kaybolan sahipsiz yavru köpeklere belediye sahip çıktı.

Dondurucu soğukta annelerini kaybeden yavru köpeklere belediye sahip çıktı, System.String[]

Van'ın Başkale ilçesinde dondurucu soğukta anneleri kaybolan sahipsiz yavru köpeklere belediye sahip çıktı.


Vatandaşlar tarafından yapılan ihbar üzerine, sokakta titrerken görülen yavru 2 köpek için Başkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. Bulundukları yerden alınan yavru köpekler, sıcak bir ortama alınarak karınları doyuruldu. Daha sonra yavru köpekler belediyeye ait araçla Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Merkezine götürülerek teslim edildi.


Başkale Belediyesi Zabıta Müdür Halit Aşan, gelen ihbar doğrultusunda personellerinin hemen harekete geçerek yavru köpekleri bulundukları yerden aldığını belirterek, "Belediye garajımıza getirilen köpekler, arkadaşlarımız tarafından önce ısıtılarak donmaktan kurtarıldı. Daha sonra alınan yiyeceklerle besledik. Sağlık kontrollerinin yapılması için can dostumuz yavruları aracımızla Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakın Merkezine gönderdik" dedi. - VAN

Başkale, Zabıta, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:15 Kaynak: İHA
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