Son Dakika Haberleri: Dondurucu Soğukta Antrenman

Dondurucu Soğukta Antrenman

1 saat önce

Muş Spor Lisesi Kayak Takımı, Antalya'da düzenlenecek olan Türkiye şampiyonası için dondurucu soğukta hazırlıklarını sürdürüyor.

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Muş Spor Lisesi Kayak Takımı, Antalya'da düzenlenecek olan Türkiye şampiyonası için dondurucu soğukta hazırlıklarını sürdürüyor.

Muş'ta kar kalınlığının 60 santimetreye ulaşması, kayakçıları sevindirdi. Muş Kayak Merkezinde çalışmalarını sürdüren kayakçılar, antrenör Burhan Oğlago yönetiminde şampiyonaya hazırlanıyor. Antalya'da düzenlenecek olan şampiyona için hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade eden Spor Lisesi Müdürü Mehmet Erdal Bingöl, "Geçen yıl ferdi ve takım halinde kuzey ve alp disiplini dallarında şampiyon olduk. Bu yıl da şampiyon olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Okulun 7 sporcusunu milli takıma kazandırdık, bu yıl da sporcu vermek için gayret gösteriyoruz" dedi.

Sporculardan Merve Köse ise, 4 yıldır kayaklı koşu yaptığını hatırlatarak, "Geçen yıl Türkiye şampiyonasında derece yaptım. Hedefim milli takım kamplarına katılarak ülkemizin bayrağını dalgalandırmaktır" ifadelerini kullandı. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:41 Kaynak: İHA

Antalya, Muş, Güncel
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